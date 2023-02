L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 febbraio. In analisi la giornata numero due della settimana: ansiosi di scoprire come andrà martedì per i segni compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci? Bene, senza dilungarci troppo passiamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 febbraio: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Tanti Bilancia questo martedì 21 febbraio sono caldamente invitati a restare calmi, prendendosi del tempo per riflettere.

La Luna in Pesci in questo momento invita a non essere troppo impulsivi nel prendere decisioni di un certo peso. L'oroscopo della giornata invoglia a dare priorità al benessere e alle relazioni interpersonali, di ogni tipo e provenienza sociale. Se ci dovessero essere discussioni sarebbe meglio pensare prima di sparlare, magari cercando di comprendere anche le ragioni degli altri. Se ci fosse in programma un viaggio, cercate di viaggiare con una persona fidata. Nel lavoro intanto, dovreste evitare di intraprendere nuove iniziative o prendere delle decisioni di una certa responsabilità. È sempre meglio concentrarsi sui progetti in corso. In generale questa giornata indicata per fare cose capaci di contribuire al proprio benessere.

Scorpione: "top del giorno". Il segno zodiacale dello Scorpione avrà una giornata spettacolare! Potrà contare senz'altro su una buona dose di energia e su una grande rinnovata motivazione. L'ottimismo sarà alle stelle e qualsiasi sfida non sarà un problema. Diciamolo chiaramente, il periodo è perfetto nel caso doveste prendere decisioni importanti oppure per affrontare nuove situazioni sia di lavoro che a livello sentimentale.

Nel lavoro, molti Scorpione troveranno nella propria forza interiore la determinazione necessaria per raggiungere qualsiasi obiettivo. Si presume ovviamente che possa essere un ottimo periodo anche per i legami d'amore. Arriveranno momenti densi di dolcezza e passione; in programma anche una maggiore intimità con il partner.

I single avranno a disposizione nuovi incontri e conoscenze: intensa la voglia di nuovi affetti.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 21 febbraio mette sul piatto della bilancia un periodo davvero super! Sarà una splendida giornata da dedicare alle relazioni interpersonali e magari tentare di coltivare nuove amicizie. La vita sentimentale sarà ricca di emozioni positive e il partner a questo giro offrirà sostegno e comprensione. Buonissima l'intesa con parenti e familiari di primo grado in generale: molti del segno potranno godere di momenti di estrema serenità e grande comprensione. Ci sarà un'atmosfera di fiducia e di voglia di dialogare da ogni direzione, ideale per stringere ancora di più qualsiasi tipo di legame affettivo.

Per i single, davvero molto buona la possibilità di conoscere qualcuno di speciale. Nel lavoro, periodo proficuo con le finanze in ascesa. Il benessere fisico sarà ottimo e la possibilità di partecipare a divertenti attività fisiche sarà realistica. Ottimismo, fiducia e vitalità al top!

Oroscopo e stelle del 21 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Più di qualcuno del Capricorno questo martedì si sentirà sfidato da circostanze non troppo positive. Alcune situazioni porteranno avanti situazioni o problematiche difficili da portare a buon fine, alcune richiederanno molto più impegno del solito. La chiave di svolta potrebbe essere una pausa di riflessione, giusto per riorganizzare le idee e ricaricarsi, prima di affrontare nuove incognite.

Parlando di sentimenti, si prospetta una giornata non particolarmente favorevole. Potrebbero sorgere incomprensioni tra le coppie e i single potrebbero vivere una giornata di insoddisfazione. Sarebbe opportuno cercare di capire come affrontare questo momento, magari chiedendo consiglio a chi ne sa più di voi. Nel lavoro diversi ostacoli o contrattempi influenzeranno la qualità degli impegni in agenda. Potrebbero presentarsi delle discussioni con i colleghi o dei dubbi sulla direzione da prendere: siate flessibili!

Acquario: ★★★★. L'Acquario avrà una giornata abbastanza positiva con tanto di buone energie a disposizione. Certo, alcune questioni di lavoro aspettano di essere risolte: diciamo che sarete abbastanza pronti per affrontarle con convinzione.

La creatività e l'immaginazione saranno per molti Acquario una risorsa preziosa nella gestione di qualsiasi problema. Buon momento invece per affrontare alcune questioni relazionali: troverete facilmente un modo per raggiungere l'intesa voluta. Si prevede inoltre che molti del segno possano godere di momenti positivi con la persona amata. In alcune coppia piccole diversità di vedute potrebbero generare lievi discussioni: superateli usando diplomazia, la relazione andrà avanti in modo armonioso. Giornata sufficiente a livello lavorativo. Non dovrete faticare troppo per raggiungere gli obiettivi prefissati ma dovrete essere vigili e preparati per evitare imprevisti. Concentratevi!

Pesci: ★★★★★.

L'oroscopo del giorno, di martedì 21 febbraio prevede possa arrivare tanta fortuna in amore, sia per le coppie che per i single. Potrebbero altresì nascere nuove relazioni e, quelle esistenti, di certo si rafforzeranno ulteriormente. Sarà insomma un periodo favorevole ai grandi sentimenti, di grande impatto e armonia. È la vostra grande occasione: attivatevi se volete cercare la giusta intimità con chi amate, godendo di momenti piacevoli e indimenticabili. Per le coppie sarà un ottimo momento per rinsaldare i propri legami e magari ritrovare la passione perduta. I single invece potranno contare su un clima piacevole ed emozionante, ideale per fare nuove conoscenze. Martedì positivo anche dal punto di vista lavorativo.

Un buon flusso di energia aiuterà a progredire nelle attività professionali più impegnative. Questo potrebbe essere un buon momento per intraprendere un progetto o un periodo di crescita personale. Le opportunità possono presentarsi dal nulla, quindi è importante essere pronti ad agire.