Le previsioni dell'oroscopo del 23 febbraio invitano gli Acquario ad essere più diplomatici e mano emotivi. I Vergine, invece, devono mostrare intraprendenza in quanto il periodo è molto favorevole.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: non abbiate paura di dire quello che pensate. Sia in amore che nel lavoro la cosa importante è essere decisi e parlare in maniera chiara e diplomatica. Non fatevi prendere troppo dalle emozioni.

11° Pesci: gli impegni quotidiani potrebbero rendervi un po' più distaccati in amore. Cercate di tenere sempre a mente che nulla è scontato nella vita, pertanto, dovete sempre ringraziare per ciò che avete.

10° Scorpione: giornata molto dinamica e movimentata. Ci sono molte faccende in sospeso a cui è necessario dare una svolta. In amore, invece, potreste fare un sacrificio che vi sarà ricompensato.

9° Ariete: l'Oroscopo del 23 febbraio vi invita ad essere cauti negli investimenti. Questo non è il momento più adatto per osare e per cimentarvi in un'operazione troppo complicata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: spesso vi trovate a fare i conti con voi stessi e con la vostra coscienza. Per tale motivo, comportatevi sempre in maniera corretta, fatelo in primis per voi stessi.

7° Sagittario: in amore potrebbe esserci qualche tensione tra oggi e domani. L'oroscopo del 23 febbraio vi consiglia di pensare un po' di più sulle conseguenze delle vostre azioni e decisioni.

6° Bilancia: le persone non hanno la capacità di leggervi nella mente, pertanto, se ci sono delle cose che vi turbano o che non vi stanno bene, non dovete fare altro che esprimere i vostri malumori.

5° Gemelli: siete un po' pigri in questo periodo, meglio darsi una mossa. In amore, se desiderate portare qualche ottimo risultato a casa, dovreste impegnarvi di più.

Oroscopo 23 febbraio segni fortunati

4° in classifica Cancro: se volete ottenere un risultato importante è il caso di impegnarsi a lungo e a fondo per riuscire ad emergere. Non permettete a nessuno di infierire nelle vostre decisioni.

3° Leone: non bisogna porsi limiti quando c'è di mezzo l'amore. Ricordate di osare sempre e in ambito professionale è importante essere coraggiosi e non avere paura di manifestare le vostre idee.

2° Vergine: l'oroscopo del 23 febbraio vi esorta ad essere intraprendenti e impavidi. Specie dal punto di vista personale e familiare potreste vivere delle grandi novità. Occhi ben aperti.

1° Capricorno: siete molto favoriti in amore. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante non farsi prendere troppo dall'entusiasmo. Valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto.