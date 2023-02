Giovedì 23 febbraio troviamo sul piano astrale Luna, Giove e Venere transitare nel segno dell'Ariete, mentre Nettuno e il Sole risiederanno in Pesci. Il Nodo Nord e Urano, intanto, proseguiranno il moto in Toro, così come Mercurio e Saturno resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario. Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli, come Plutone permarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno entusiasmante per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Gemelli: nuove responsabilità. Giovedì dove i nati Gemelli potrebbero rendersi conto che sul loro groppone graveranno delle nuove responsabilità inerenti il nucleo affettivo che, come spesso accade, saranno pregne di oneri e onori.

2° posto Ariete: al centro della scena. I riflettori del 23 febbraio avranno buone chance di essere indirizzati tutti, o quasi, verso il primo segno di Fuoco, il quale non avrà difficoltà alcuna a rubare il centro della scena a chiunque, divenendo il protagonista assoluto specialmente in società.

3° posto Leone: hobby. Giornata di fine mese che si rivelerà idonea ai felini per rispolverare qualche vecchio hobby chiuso nel cassetto e, a causa di reiterati impegni, quasi dimenticato o perlomeno relegato in secondo piano.

I mezzani

4° posto Acquario: scanzonati. Il quarto segno Fisso questo giovedì parrà propenso ad appendere ogni impegno pendente al chiodo, così da poter trascorrere una giornata spensierata con le amiche di sempre oppure concedersi quella breve gita fuori porta con l'amato bene.

5° posto Scorpione: doveri. Alcune scadenze faranno sì che i nati Scorpione, volente o nolente, dovranno occuparsene, ma una volta ultimato il tutto prevarrà più la soddisfazione che la stanchezza questo giovedì di febbraio.

6° posto Capricorno: cambi di rotta. In questo giorno d'inverno il segno Cardinale potrebbe essere indotto dal parterre astrale a pensare di cambiare lavoro oppure tentare un nuovo tipo d'investimento.

Qualsiasi sia la trovata quotidiana che aleggerà nelle loro menti, però, sarà bene non prenderla in considerazione, in quanto il rischio di commettere un passo falso sarà alto.

7° posto Cancro: slow motion. Mentre gli altri sembreranno vivere questo giovedì con fare frenetico, i nati Cancro preferiranno invece avanzare con la dovuta calma, senza spazientirsi nemmeno un po' se non raggiungeranno gli obiettivi prefissi.

8° posto Pesci: amore sottotono. Anziché tenere il punto in coppia, come saranno spinti i nati Pesci a fare nelle ventiquattro ore in questione, il segno d'Acqua farebbe meglio a cedere a qualche compromesso per favorire l'armonia nel focolare domestico.

9° posto Sagittario: eccessi. Gli arcieri, nel corso del 23 febbraio, potrebbero peccare di qualche esagerazione a tavola o nell'esercizio fisico, eccessi che andrebbero, sebbene in modi differenti, a influire poco positivamente sul loro corpo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: ammissioni. Le configurazioni astrali di questo giovedì intimeranno ai nati Bilancia di ammettere eventuali menzogne dette in precedenza, in quanto tali ammissioni sarebbero facilmente perdonate, mentre tenere ancora il punto darebbe luogo a un controproducente effetto domino relazionale.

11° posto Vergine: sul piede di guerra. Un mix di nervosismo e frustrazione, più vivido nel terzo decano, potrebbe spingere i nati Vergine a vedere nemici ovunque in questo giorno di febbraio, dando l'impressione di vivere come se fossero in trincea.

12° posto Toro: affaticati. Complici le asfissianti attività dei giorni scorsi e gli scarsi risultati ottenuti, i nati Toro avranno buone chance di sentirsi un po' affaticati questo giovedì e, a causa di ciò, farebbero meglio a dedicarsi soltanto a ciò che risulterà imprescindibile.