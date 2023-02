L'oroscopo della giornata di martedì 21 febbraio annuncia che i nati del Capricorno saranno un po’ irriverenti, mentre il Cancro potrebbe essere permaloso sul fronte sentimentale. Venere porterà buoni sentimenti ai nati di Leone e Ariete, mentre un po’ di felicità entrerà nella vita dei nati del Sagittario.

Approfondiamo ora più nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 21 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: l'amore entrerà in modo sempre più insistente nella vostra vita, specie ora che Venere si trova in congiunzione al vostro cielo.

Che siate single oppure no, vi sentirete più in sintonia con voi stessi, e quindi condividere le emozioni e sentimenti sarà più semplice per voi. Nel lavoro Marte, Giove e Mercurio vi permetteranno di raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali discrete in questa giornata di martedì. La Luna in sestile porterà buon umore, ma scatenare le emozioni con la vostra fiamma dovrete avere un po’ d'inventiva in più. Per quanto riguarda il lavoro meglio non trattare progetti o mansioni dove non si sentite capaci. Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere porterà buone emozioni in voi, ma con la Luna in quadratura faticherete un po’ ad esprimerle in questa giornata. State recuperando terreno.

Dovrete solo avere un po’ di pazienza. In ambito lavorativo Marte nel segno e Mercurio in trigono saranno due pilastri del vostro successo professionale. Voto - 7️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete potreste essere un po’ troppo permalosi in questa giornata di martedì. La Luna vi darà sostegno, ma sarà importante non mostrare gelosia o emozioni negative nei confronti del partner.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non dovrete avere troppa fretta. A ogni cosa il suo tempo. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che si farà interessante a partire da questo martedì. Secondo l'oroscopo, Venere vi darà quella marcia in più, utile per godere di una relazione più affiatata e piacevole, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo se siete alle prese con nuove esperienze dovrete imparare in fretta, e sapervi adattare a nuovi ruoli. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere non vi metterà più in difficoltà, ma con la Luna in opposizione dovrete avere pazienza ancora per un giorno. Single oppure no, dunque, studiate bene il rapporto con la vostra fiamma, per poi "attaccare" al momento giusto. Sul fronte lavorativo non prendetevela troppo comodo con certe mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: la vostra storia d'amore potrebbe prendere una piega poco favorevole ora che Venere si trova in opposizione. Anche voi cuori solitari in cerca di emozioni potreste rimanere un po’ delusi nel prossimo periodo. Nel lavoro invece sarete abbastanza concentrati e attivi.

Sarà un buon pretesto per non pensare ai sentimenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale che rimarrà stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di martedì, nonostante Venere non faccia più parte del vostro cielo. In ogni caso, che siate single o meno, potrete ancora rendere interessante la vostra vita amorosa se dimostrerete impegno e buoni sentimenti. Nel lavoro avrete tanto da fare nel prossimo periodo, per cui non dovrete perdere troppo tempo. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna sarà sfavorevole secondo l'oroscopo del giorno, ciò nonostante Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di lasciar passare un po’ di felicità tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte professionale Marte potrebbe rendervi un po’ pigri.

Le idee ci sono, dovrete soltanto trovare la forza per applicarle. Voto - 7️⃣

Capricorno: il vostro atteggiamento potrebbe essere un po’ troppo irriverente sul fronte sentimentale. Non aspettate che i problemi vadano via da soli, perché in questo modo, tra voi e il partner non ci sarà così presto una ripresa. Per quanto riguarda il lavoro un po’ d'ansia è normale se avete a che fare con progetti importanti, ma con l'aiuto di queste stelle e la giusta concentrazione riuscirete a cavarvela. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente grazie a questo cielo. Secondo l'oroscopo, Venere in sestile vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Che siate single oppure no, toccherà a voi far scattare la scintilla dell'amore, e avrete buone probabilità di successo.

In ambito lavorativo coprirete una buona posizione, che porterà responsabilità ma anche maggiori soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Pesci: ottimo cielo in amore. Vi sentirete potenti, attraenti e con la voglia di vivere momenti davvero importanti con la persona che amate. Anche voi single potreste avere una gran sete d'avventura. In ambito lavorativo la voglia di fare potrebbe non essere molta a causa di Marte, ma questo non vorrà dire che non sarete capaci di svolgere le vostre mansioni. Voto - 7️⃣