Secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 marzo i nati sotto il segno dello Scorpione sono molto passionali, i Vergine invece devono essere un po' più scaltri, soprattutto in ambito professionale: non tutti sono sinceri come sembrano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: certe volte nella vita non bastano le parole, ma contano di più i fatti. Quando tendono a scarseggiare, allora è lì che dovrete preoccuparvi.

11° Bilancia: spesso tendete ad andare in ansia per faccende che non vi riguardano direttamente. Ricordate che non potete farvi carico di tutti i problemi del mondo, quindi pazienza.

10° Vergine: l'Oroscopo del 5 marzo vi invita a essere più scaltri. Spesso tendete a essere un po' troppo accondiscendenti, cercate di non esagerare.

9° Pesci: giornata molto impegnativa sul fronte delle emozioni. In questo periodo potrebbero capitarvi delle cose che in realtà non vi aspettavate. Ricordate però che nella vita bisogna sempre essere pronti al cambiamento.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: ci sono dei cambiamenti in arrivo, bisogna essere pazienti. Non date luogo ai vostri soliti colpi di testa e cercate di badare un po' di più a quello che dice il cuore.

7° Gemelli: se avete messo da parte i sentimenti in quanto siete convinti che "non vi servano", vi sbagliate di grosso.

Nella vita c'è sempre un motivo per amare e per emozionarsi, non dimenticatelo.

6° Cancro: la Luna nel segno vi rende particolarmente audaci e scaltri nel lavoro. L'oroscopo del 5 marzo vi invoglia a cercare nuovi stimoli e a superare i vostri limiti.

5° Acquario: cercate di essere un po' più cauti. Siete molto passionali e per questo tendete ad "accendervi" improvvisamente, anche per cose piuttosto stupide.

Cercate di mantenere la calma.

Oroscopo segni fortunati del 5 marzo

4° in classifica, Scorpione: avete un fuoco dentro che potrebbe divampare da un momento all'altro. Attenti alle persone che vi circondano, in quanto c'è il rischio di inondarle con la vostra passione.

3° Leone: non dovete aspettare troppo per esternare i vostri sentimenti.

Allargate gli orizzonti e aprite il cuore, vedrete che non ve ne pentirete. Nel lavoro l'importante essere attenti e precisi.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 5 marzo vi invitano a essere più ottimisti. Nella vita ci sono sempre dei momenti belli e brutti, ma la cosa importante è sapersi sempre dare da fare.

1° Ariete: ottime occasioni sul lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego potrebbero aprirsi delle strade inesplorate. Lasciatevi andare e fatevi guidare un po' dal vostro istinto.