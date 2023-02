L'oroscopo di mercoledì 1° marzo ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno non vedono l'ora di svelare tutte le novità della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà attratto dalla esperienze avventurose e chi, all'azione, preferirà un po' di tranquillità.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° marzo.

Previsioni astrologiche del 1° marzo

Ariete: le critiche vi faranno stare male. Non sopporterete neanche quelle più costruttive. Avrete bisogno di ricevere complimenti e di essere lodati per il lavoro svolto.

La competizione con i colleghi vi manderà in crisi. Sarà un momento un po' delicato, ma l'amore del partner potrà aiutarvi.

Toro: sarà una giornata sorprendente dal punto di vista della crescita personale. Riuscirete a fare chiarezza nei vostri pensieri, arrivando a formulare un piano di azione adatto alle circostanze. Questo non solo vi aiuterà a livello lavorativo, ma vi consentirà anche di esprimere tutto il vostro potenziale in amore.

Gemelli: vi adatterete con difficoltà alle situazioni. Sarete poco flessibili e, in alcune circostanze, l'incertezza potrebbe prendere il sopravvento. Gli amici vi sproneranno a essere un po' più socievoli e a interagire di più con il prossimo. Per il momento, però, deciderete di non ascoltare i loro consigli.

Cancro: tenderete a essere poco coerenti. Purtroppo, gli ultimi eventi hanno causato un po' di confusione. Dovrete risolvere problemi imprevisti, soprattutto sul posto di tensione. Avvertirete una tensione non indifferente che vi spingerà a comportarvi in modo anomalo con la famiglia e con gli amici.

Leone: il vostro morale migliorerà nettamente.

Recupererete le vecchie energie e cercherete di sfruttarle per raggiungere gli obiettivi desiderati. Sarete pronti ad esporvi con il partner. Le vostre parole lasceranno il segno e daranno inizio a una nuova fase del rapporto sentimentale, decisamente più intensa della precedente.

Vergine: la relazione con la persona amata sarà altalenante.

In alcuni momenti, vi comprenderete senza aver bisogno di parole mentre, altri, sarete più restii a condividere i reciproci punti di vista. Sarà necessario uno sforzo da parte di entrambi per proseguire con la frequentazione.

Oroscopo di mercoledì 1° marzo

Bilancia: non gradirete i cambiamenti improvvisi. Preferirete restare fedeli alla vostra routine quotidiana. Svolgerete il vostro lavoro con interesse, ma avrete bisogno anche di una valvola di sfogo. Potrete trovare un po' di sollievo nelle vostre attività preferite o nelle uscite con gli amici.

Scorpione: apparirete un po' confusi. Non saprete quale strada intraprendere. Vorreste seguire i vostri sentimenti, ma la ragione vi sconsiglierà di prendere determinate decisioni.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a prendere in considerazione tutte le possibilità.

Sagittario: farete molta attenzione alla vostra situazione economica. I recenti miglioramenti vi consentiranno di togliervi qualche sfizio, ma preferirete non esagerare. Agirete in modo cauto, continuando a mantenere lo stesso tenore di vita. Solo la famiglia si renderà conto della differenza.

Capricorno: vi limiterete ad osservare il comportamento dei vostri amici. Non interferirete in alcun modo nelle loro vite perché non vorrete essere ritenuti responsabili di nulla. Preferirete rimanere in disparte e continuare a prestare attenzione ai vostri interessi. Qualcuno potrebbe contestare il comportamento adottato.

Acquario: sarete l'anima della festa. Vorrete divertirvi con le persone care, senza concentrarvi sui pensieri negativi. Vivrete una giornata serena, all'insegna dell'affetto e della condivisione. Avrete un ottimo rapporto anche con il partner e con la famiglia. Sul lavoro, invece, non ci saranno cambiamenti.

Pesci: avrete voglia di sperimentare con la fantasia. Sarete stanchi di dovervi confrontare, continuamente, con il serrato ritmo quotidiano. Un po' di svago non nuocerà alla vostra produttività. Al contrario, potrebbe fornirvi nuovi modi per sfogare lo stress e per trovare l'ispirazione.