L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 febbraio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, relativamente ai sei segni della seconda sestina zodiacale.

Previsioni zodiacali del 6 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata indicata in prevalenza sottotono. Certamente ogni lunedì è sempre un momento di transizione, quindi si spera che i nati sotto il segno della Bilancia possano, malgrado tutto, usarlo per riflettere sulla settimana in corso e programmare le loro attività con un atteggiamento positivo ed ottimista.

Nonostante gli astri siano abbastanza poco collaborativi, troverete ugualmente un buon modo per cominciare la settimana. L'amore è nell'aria per i nati sotto il segno della Bilancia, quindi è il momento di dare una scossa alla propria vita sentimentale; magari iniziare a provare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana inizia con l'opportunità di proteggere le proprie posizioni in modo da evitare di lasciarsi andare in conflitti inutili. Sarà importante mantenere un atteggiamento aperto e flessibile.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì sarà un giorno estremamente positivo per gli Scorpione. Potreste fare nuovi incontri, prendere importanti decisioni o iniziare nuove imprese. Sarà un momento in cui avrete una grande intuizione che potrebbe portare molti al successo.

La bella notizia è che alcuni vostri sforzi vedranno ricompense gradevolissime. Vi sentirete motivati, carichi e con una visione chiara del modo in cui vorreste progredire. Lasciatevi trascinare dalla vostra invidiabile forza interiore, vedrete che avrete ottimi riscontri. Se siete single, non indugiate e cercate di dare una chance a una nuova storia d'amore.

Se siete già in una relazione, difendete con le unghie e con i denti la relazione attuale. Attenzione alle gelosie e ai sospetti ingiustificati. Periodo di grande impegno sul lavoro. Usate creatività e flessibilità per unire le ambizioni con le esigenze della vita privata.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 febbraio prevede un lunedì ottimo per voi Sagittario.

La Luna entrerà nel segno della Vergine e questo vi aiuterà ad avere più energia e a liberare la creatività. Sarà un buon momento per abbracciare nuove opportunità o cambiamenti anche inaspettati. Sarà inoltre una giornata adatta a fare qualcosa di nuovo insieme alle persone che amate. La vita sentimentale intanto sarà immersa in un'atmosfera di grande sincerità. Per quanto riguarda gli incontri amorosi, può essere un periodo molto eccitante; potreste incontrare qualcuno di interessante o riaccendere una vecchia fiamma. Se siete già in una relazione, i sentimenti della passione cresceranno e potreste anche decidere di fare un passo importante. Prestate attenzione alle nuove offerte di lavoro che potrebbero arrivare.

Apritevi a nuove sfide e imparare da ciò che la vita ha da offrirvi.

Oroscopo e stelle del 6 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo inizio settimana per il segno del Capricorno sarà all'insegna di sorprese inaspettate, il che influenzerà la vita di molti in modo decisamente positivo. La sensibilità sarà di grande aiuto in tutte le situazioni. Una giornata ricca di opportunità, sia per quanto riguarda le scelte che state per fare, che il giudizio che vi sarà dato. Non fermatevi ad aspettare gli eventi ma prendete in mano le redini. Ricordate che ogni scelta che fate può influenzare il vostro futuro. Cercate di mantenere una mentalità aperta e lasciatevi ispirare.

Intanto si prevede successo sia in amore che nel lavoro. La combinazione di emozioni forti e passione nei sentimenti associata alla pazienza e alla perseveranza nell'affrontare le sfide in ambito lavorativo renderà il Capricorno un valore aggiunto in qualsiasi situazione. Il mese che verrà sarà interessante per l'amore come le attività lavorative. Il consiglio è di ascoltare i propri sentimenti e usarli come motivatore per iniziare nuovi progetti e soprattutto portarli a termine. In amore, i giorni promettono momenti di romantico ed intimo completo relax. Le stelle raccomandano di non dimenticare le piccole dimostrazioni di gentilezza e di portare avanti le proprie passioni.

Acquario: ★★. Giornata poco favorevole in programma.

Il consiglio è quello di pensare prima di parlare, senza diventare troppo timorosi. Quando, come in questo caso, la situazione presenta incertezze, abbiate una certa cautela nel dare pareri o prendere decisioni. Potete comunque ascoltare e parlare con saggezza, evitando di essere troppo intemperanti. L'equilibrio e la calma saranno di grande aiuto per prendere le decisioni giuste. Per l'amore, molti nativi dell'Acquario non avranno grandi chance questo lunedì. Ci saranno situazioni romantiche molto positive in cui darete sfogo a sensazioni profonde, ma non adesso. Per quel che riguarda il lavoro, le vostre abilità saranno messe alla prova. Inoltre, sarebbe utile preoccuparsi dei dettagli e della pianificazione, per evitare di trovarsi in situazioni di stallo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 6 febbraio, indica che sarà un periodo di riflessioni profonde. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per prendersi del tempo, pianificando il futuro per raggiungere alcuni importanti obiettivi. Sarà necessario essere diligenti e concentrati, ma al termine della giornata potrete guardare avanti con fiducia. Nell'amore, dovete cercare di parlare apertamente con chi avete nel cuore, in modo da rafforzare significativamente il vostro legame e superare alcuni conflitti non risolti. Sarà anche una buona giornata per rilassarsi, da soli o con il partner, magari partecipando a un'attività insieme. Nel lavoro otterrete successo, facendo progressi significativi negli obiettivi professionali. Riuscirete a prendere importanti decisioni ma con cautela. Questo è il momento di impiegare le capacità creative: provate a uscire dai soliti schemi.