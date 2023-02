L'oroscopo di lunedì 6 febbraio 2023 è pronto a dare indicazioni e consigli sul piano astrologico a tutti i segni zodiacali. In particolare i Gemelli dovrebbero provare a essere più allegri, il Cancro può essere spensierato, mentre il Leone potrebbe essere un po' stressato. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i 12 segni.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: in famiglia si preannuncia spesa inattesa e questo può creare malumori. Nella salute ci sarà un recupero soddisfacente. In amore questa può essere una giornata molto faticosa, quindi molti dei nati sotto questo segno a fine giornata potrebbero essere stanchi.

Toro: i single devono avere molta prudenza per vivere un nuovo rapporto amoroso. Meglio non strafare e sprecare inutili energie. A breve ci può essere una discussione familiare da affrontare con molta grinta.

Gemelli: i cuori solitari devono recuperare l'allegria perduta nel tempo. Le questioni legali possono essere finalmente risolte. Chi deve rinnovare un accordo in queste ore dovrebbe accelerare per ottenerlo.

Cancro: per la salute è una giornata di recupero. Alcuni contratti lavorativi non sono più rinnovabili, quindi è meglio guardare oltre. Per i single è una giornata molto spensierata.

Leone: è un periodo di forte stress, meglio correre ai ripari. Nel campo lavorativo continuano a mancare le gratificazioni.

Chi vive una relazione di coppia deve cercare di mantenere sempre la calma.

Vergine: per chiarire qualcosa che si trascina da tempo questa è la giornata perfetta. Nel campo lavorativo è arrivato il momento di ascoltare delle nuove proposte. La forma fisica e l'umore sono in netta ripresa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi vive un legame di coppia deve fare attenzione a non creare delle polemiche inutili.

Intanto sul lavoro è il momento di programmare nuovi incontri e colloqui. Il pomeriggio può essere dedicato allo svago e soprattutto allo shopping.

Scorpione: questo non è il momento giusto per spendere troppi soldi. Nella sfera lavorativa procede tutto in modo molto positivo. Un piccolo problema familiare va risolto il prima possibile.

Sagittario: per i cuori solitari, l'amore proprio non va e questo crea molta tristezza. Nel lavoro è arrivato il momento di rivoluzionare qualcosa. Chi vive un legame di coppia può avere delle piccole tensioni da superare.

Capricorno: le relazioni nate da poco possono iniziare a fare dei progetti per il futuro. Una proposta lavorativa potrebbe arrivare in queste ore. Per i single è un periodo molto impegnativo, visto che potrebbero esserci più opzioni all'orizzonte.

Acquario: è il momento più indicato per risolvere un problema di lavoro. La mattinata può essere leggermente sottotono. Chi vive in coppia non deve mettere in discussione le cose in questo momento.

Pesci: nella vita di coppia si deve cercare di risolvere un problema importante. In questa giornata sono anche favoriti i nuovi amori. Nel campo lavorativo qualcuno potrebbe avere la possibilità di cambiare improvvisamente ruolo.