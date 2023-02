Le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 febbraio invitano molti dei segni dello zodiaco ad essere più risoluti e a cogliere al volo certe occasioni. I Gemelli dovrebbero essere più onesti, mentre i Bilancia un po' più attenti a quello che pensano le persone care.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: cercate di essere un po' più onesti con voi stessi e con le persone che vi circondano. Prendete di petto i problemi e non aspettate che prendano il sopravvento.

11° Scorpione: secondo l'Oroscopo del 6 febbraio, i nati sotto questo segno devono essere un po' più determinati.

Non aspettate che siano gli altri a decidere al vostro posto.

10° Sagittario: il mondo è un posto meraviglioso, ma può essere anche un incubo in certi momenti. La cosa importante è circondarsi delle persone a cui si tiene davvero e non abbiate paura di osare.

9° Capricorno: siete molto espansivi in questo periodo, forse troppo. Non permettete agli altri di incidere negativamente sulle vostre scelte. Ragionate con la vostra testa e non abbiate paura di osare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete molto creativi in questo periodo e la cosa potrebbe essere molto positiva per il lavoro. Ad ogni modo, non perdete di vista il metodo e le vostre abitudini.

7° Toro: le stelle vi invitano ad essere più risoluti.

Spesso tendete a farvi più problemi del previsto e la cosa non vi sarà affatto di aiuto. Nella vita è importante saper apprezzare il valore delle piccole cose.

6° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 febbraio, i nati sotto questo segno farebbero bene ad essere più intraprendenti. Ci sono delle scelte da fare, non perdetevi in chiacchiere.

5° Cancro: ci sono momenti nella vita in cui un abbraccio potrebbe risolvere tutte le questioni in sospeso. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri.

Oroscopo segni fortunati del 6 febbraio

4° in classifica Acquario: non c'è tempo per perdersi in chiacchiere e in valutazioni inutili e prive di senso.

La cosa importante è osare e non aspettare che vi venga detto ciò che potete o non potete fare.

3° Pesci: se siete stanchi del passato è giunto il momento di mettervi in gioco e di non aspettare. Nel lavoro è importante seguire una propria passione e un proprio desiderio.

2° Bilancia: le stelle vi invitano ad essere più espansivi con le persone che vi circondano. Questo è un ottimo momento per prendere delle decisioni importanti, non aspettate.

1° Vergine: siete molto bravi nei rapporti interpersonali. In questo periodo potrebbe essere più facile del previsto riuscire a convincere le persone a fare esattamente tutto ciò che desiderate.