Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via per tutti i dodici segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo del 5 febbraio 2023 dall'Ariete ai Pesci con i cambiamenti che porterà questa nuova giornata.

Ariete: in amore giornata interessante, momento favorevole per gli incontri. Nel lavoro avete recuperato rispetto al passato ma è importante dare spazio ai nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti qualcosa in più potrebbe arrivare adesso, meglio parlare chiaro. Rimandate eventuali discussioni alla prossima settimana.

Nel lavoro vi sentite maggiormente stanchi, state facendo troppo adesso.

Gemelli: a livello amoroso fase di grande stanchezza, meglio fare le cose con calma. Nel lavoro è necessario affrontare un momento particolare per parlare e fare chiarezza.

Cancro: in amore avrete modo di recuperare ed esprimervi in modo importante. Al livello lavorativo Giove contrario porta problemi, questo però è un momento utile per agire.

Leone: per i sentimenti con la Luna nel segno momento favorevole, ci sarà la possibilità di vivere sensazioni speciali. Nel lavoro alcune difficoltà non sono mancate, fase ideale per reagire.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata favorevole, questo sarà un momento tranquillo da vivere.

Nel lavoro Venere non è più in opposizione e questo vi permetterà di riflettere meglio.

Previsioni e oroscopo del 5 febbraio 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale un problema di coppia potrà essere risolto adesso, periodo che invita però ad essere cauti. Nel lavoro se c'è un cambiamento da affrontare ci vorrà del tempo.

Scorpione: in amore alcuni questioni potrebbero causare momenti di disagio e confusione, giornata nervosa. Nel lavoro Luna contraria che potrebbe portare maggiori tensioni da tenere sotto controllo.

Sagittario: per i sentimenti situazione di disagio, riuscirete a recuperare solo dalla seconda metà del mese. Nel lavoro siete in netto recupero, maggiori possibilità di successo adesso.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se c'è stata qualche complicazione ora Venere può aiutare a chiarire. Periodo che porta sensazioni migliori. Nel lavoro in questo momento dovrete farvi aiutare da persone che hanno a cuore il vostro futuro.

Acquario: per i sentimenti giornate che vede la Luna in opposizione, le polemiche non mancheranno. Nel lavoro con Giove favorevole arriveranno maggiori conferme.

Pesci: in amore rapporti favoriti in questa fase, attenzione solo ad alcune discussioni di troppo. Nel lavoro potrebbe arrivare una conferma entro poco tempo.