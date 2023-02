L'oroscopo del fine settimana che va dal 25 al 26 febbraio [VIDEO] prevede una forte Luna in Toro che alimenterà la passione dei nativi del segno, mentre la voglia di fare caratterizzerà la giornata dei nativi Gemelli. Acquario sarà più in difficoltà con i sentimenti, mentre Cancro cercherà di essere più ragionevole in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 25 al 26 febbraio 2023.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana si rivelerà abbastanza equilibrato e piacevole per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale godrete della buona posizione di Venere e, single oppure no, amore ed emozioni non mancheranno nella vostra vita. In ambito lavorativo alcune soluzioni forse non arriveranno immediatamente. Proprio per questo, non abbandonate alcuni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: l'ambizione non manca nel vostro modo di fare, ma con Mercurio in cattivo aspetto, essere frettolosi potrebbe solo mettervi in difficoltà. In amore invece godrete di una relazione stabile, e con la Luna in congiunzione, alimenterete di passione e buoni sentimenti il vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: la voglia di fare non vi mancherà secondo l'oroscopo del fine settimana.

Anche se sarà il weekend, porterete avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo, avvicinandovi al traguardo tanto ambito. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penserà Venere a rendere più interessante il rapporto con la persona che amate. Single oppure no, dunque, datevi da fare. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna in sestile dal segno del Toro, cercherete di essere più ragionevoli dal punto di vista sentimentale.

Difficilmente arriveranno momenti di passione con la persona che amate, ciò nonostante non ci saranno nemmeno battibecchi. In ambito lavorativo gli ostacoli da superare sono molti, ma un passo alla volta, avrete un quadro della situazione sempre più chiaro, e saprete come agire. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in quadratura porterà squilibrio nella vostra vita sentimentale.

Secondo l'oroscopo, i buoni sentimenti non bastano per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale potreste essere un po’ troppo risoluti nei vostri progetti, tralasciando importanti dettagli. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva dal punto di vista amoroso per voi grazie all'astro argenteo in buon aspetto. Single oppure no, capirete a che punto si trova il rapporto con la vostra fiamma, e potreste decidere di fare un importante passo avanti. Nel lavoro fate appello a tutte le vostre energie positive per cercare di chiudere buoni affari. Voto - 7️⃣

Bilancia: alcuni pianeti vi renderanno particolarmente suscettibili durante questo weekend secondo l'oroscopo, in particolare Venere in opposizione.

Non solo in amore, ma anche in ambito lavorativo potreste essere un po’ scontrosi, soprattutto quando non si farà a modo vostro. Voto - 6️⃣

Scorpione: i problemi sentimentali potrebbero farsi sentire in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Single oppure no, la Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche problema tra voi e la persona che amate. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti, ma con un po’ di fatica in più e meno entusiasmo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vi darà piacevoli soddisfazioni secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Tra voi e il partner ci sarà intesa, che darà vita a momenti davvero splendidi che verranno da sé. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti saranno al centro dei vostri pensieri, dedicandovi più tempo e cura.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve rialzo grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro. Il pianeta dell'amore Venere però rimane in quadratura dal segno dell'Ariete, dunque non abbiate grandi aspettative per la vostra storia d'amore, non per il momento. Sul fronte professionale dovrete sfruttare quelle piccole occasioni che possono darvi un vantaggio, senza però danneggiare nessuno. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno del Toro porterà un po’ di disequilibrio all'interno della vostra storia d'amore. Questo fine settimana non sarà particolarmente romantico, ciò nonostante sarà importante conservare quell'intesa che tanto vi tiene uniti al partner. In ambito lavorativo non avrete alcuna difficoltà a gestire le vostre mansioni grazie a Mercurio, Marte e Giove.

Voto - 7️⃣

Pesci: ottimo fine settimana dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi permetterà di godere di buone emozioni, ma anche di momenti di crescita, i quali ne farete sicuramente tesoro. In ambito professionale alcune mansioni richiederanno tempo e pazienza. Non avrete motivo dunque di spingere sull'acceleratore. Voto - 8️⃣