L'oroscopo di giovedì 24 febbraio 2023 è caratterizzato dalla presenza della Luna in Toro, che porterà le persone a essere più intense e determinate. Il Sole si troverà in Pesci, portando una maggiore sensibilità ed empatia a molti nati in alcuni segni. Questa combinazione di energie renderà le persone più inclini a riflettere su aspetti emotivi più profondi. Le previsioni zodiacali del 24 febbraio offrono una panoramica su come potrebbe andare giornata di fine settimana, rivelando quali segni si troveranno ad affrontare sfide, quali avranno successo e quali invece dovranno affrontare dei problemi.

Passiamo ai dettagli estrapolati dalle effemeridi di venerdì, analizzando le predizioni relative all’Oroscopo del 24 febbraio valide per tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 24 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete - La Luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per un paio di giorni, la luce degli astri che vi guardano con molta simpatia. Qualche interferenza di disturbo può esservi di ostacolo nei rapporti con gli altri, in casa e fuori. Nel lavoro avete un’energia tale che vi rende inarrestabili. In questo periodo però tenderete a fare come la trottola, che gira frenetica di qua e di là. In amore il desiderio di qualcosa di nuovo rappresenta una sottile minaccia alla tranquillità che vi garantisce un affetto stabile e consolidato.

Toro - Ritrovato il vostro consueto buonumore, riprenderete a coltivare amicizie e contatti, anche in vista dei programmi imminenti. Mettete un po’ di ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni. Nel lavoro approfittate dei momenti di pausa per aggiornare l’agenda: una buona programmazione servirà a non dimenticare gli appuntamenti importanti.

In amore, se vi sforzerete di comprendere anche le esigenze dell’altro, oltre alle vostre, ogni giorno vi apparirà sempre nuovo e diverso.

Gemelli - Un calo d’umore è prevedibile, con l’opposizione della Luna. Incertezze e dubbi sul da farsi vi inquietano, rendendovi malinconici e diffidenti. Usate il buonsenso, non date corpo alle ombre: i vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia.

Nel lavoro lasciate che ognuno si assuma le proprie responsabilità, non potete sostituirvi agli altri. Dedicatevi a nuovi studi e aggiornamenti. In amore invece, non abbiate timore a esprimere i vostri desideri, a palesare ciò che non vi convince: puntate sulla schiettezza e tutto andrà per il meglio.

Cancro - Muovetevi con maggiore cautela nell’ambiente professionale, la troppa sicurezza in voi stessi vi fa assumere atteggiamenti che potrebbero essere fraintesi. Curate di più il rapporto con colleghi e superiori, se volete essere certi che tifino per voi. Se saprete essere più aperti alle idee degli altri, scoprirete qualcosa di interessante e otterrete voi stessi maggiori consensi. In merito ai rapporti sentimentali, il cuore batte tranquillo, senza ansie né turbamenti; le relazioni procedono all’insegna dell’armonia, proiettate verso un felice domani.

Oroscopo del giorno 24 febbraio da Leone a Scorpione

Leone - Sostenuta da Mercurio e Saturno, la Luna nel vostro segno sostiene molto bene i vostri affari. A condizione, però, che siate disposti ad abbandonare le remore del passato. Se in giornata vi si presenteranno occasioni di svago, coglietele senza starci troppo a pensare. In arrivo piacevoli conferme in ambito del lavoro. In un clima di collaborazione e di sostegno reciproco scoprirete in un collega un grande amico ed alleato. Per le situazioni legate all'amore, intanto, non aspettatevi troppo in cambio di questi tempi. Meglio non buttarla sul romantico, ma almeno cercate di accontentarvi.

Vergine - Qualche contrarietà di ordine pratico disturba i vostri piani.

Organizzate meglio il vostro tempo se volete ritagliarvi degli spazi tutti per voi. Mettete in conto qualche insicurezza e un po’ di nervosismo in famiglia, che risolverete al più presto. Nel lavoro diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi; la realizzazione dei vostri progetti è ancora in là da venire. In amore, anche se il momento non vi sembra esaltante, imparate ad apprezzare i piccoli gesti ed evitate atteggiamenti instabili e contraddittori.

Bilancia - Questo venerdì potreste trovare il modo di unire l’utile al dilettevole trasformando un vostro interesse del tempo libero in una redditizia attività professionale. All’inizio non sarà la vostra occupazione principale, naturalmente, ma in futuro potrebbe diventare proprio così.

Spinti dall’ambizione di raggiungere una posizione di tutto rispetto, nel lavoro vi applicherete con tenacia, metodo e disciplina. Intanto, un atteggiamento troppo razionale in campo amoroso influirà in negativo sui rapporti con il partner e avrà l’effetto di raffreddare un approccio amoroso.

Scorpione - Venerdì non mancheranno le soddisfazioni e gli stimoli in ambito pubblico e privato, ma anche gli impegni non scherzeranno. Soprattutto a metà giornata non sarà certamente il momento di adagiarsi sugli allori, il cammino da compiere potrebbe essere ancora lungo. Nel lavoro avrete un atteggiamento ottimista, sicurezza in voi stessi e nelle decisioni che prenderete. Continuate così e supererete ogni ostacolo.

In merito alle questioni di cuore, volte bisogna dare una mano al destino. Se una persona che vi piace non si decide a farsi avanti, incoraggiatela: non ve ne pentirete.

Previsioni astrali del 24 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario - Sostenuta da aspetti positivi, la Luna in transito nel segno del Leone vi rende giustizia e addolcisce quella vostra severità, peraltro solo apparente. Terminati gli impegni di lavoro, cercate di concentrare la vostra attenzione sulle questioni più intime. Nel lavoro ormai avete imparato che una maggiore apertura verso gli altri ed un po’ di tolleranza sono necessarie quando si opera in gruppo. In ambito sentimentale invece, avrete un ottimo equilibrio interiore.

Se deciderete di concedere un appuntamento romantico, dovrete essere disposti a fare sul serio.

Capricorno - Gli impegni professionali in questi giorni vi tengono sulla corda, ma non gettate subito la spugna e difendete con un sorriso il vostro diritto ad una fettina di felicità. Dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali, gli amici vi reclamano. Nel lavoro il vostro atteggiamento rischia di infastidire i colleghi. Le decisioni importanti devono essere condivise da tutto lo staff. Riguardo gli affetti e i sentimenti in generale, sensibili alle lusinghe di un ammiratore, potreste dimenticarvi di avere il cuore impegnato. Attenzione a non ferire la fiducia di chi vi vuole bene.

Acquario - È un buon momento per fare progetti, per contattare persone che nel vostro lavoro possono darvi una mano o, quanto meno, consigli preziosi. Se avete un’attività commerciale in questo momento sono favoritissimi i rapporti con l’estero. Intorno a voi c’è un gran fermento, le novità si susseguono e vi troverete circondati da un clima di stima e simpatia nei vostri confronti. Anche in amore tutto ok: se aveste in mente di trasformare un’amicizia in una storia appassionante, non perdete l'occasione. Venere al momento è pronta a dare man forte negli approcci romantici.

Pesci - In programma una giornata fortunata, ricca di serenità e tanto buonumore. Luna e Sole faranno la differenza: cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta.

Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Lavoro in primo piano: il vostro senso pratico rischia di farvi rimanere abbarbicati alle solite posizioni. Bene la concretezza, ma qualche volta bisogna saper rischiare. In amore avete bisogno di dimostrare con i fatti la volontà di recuperare il vostro rapporto, ultimamente minacciato da inconcludenti fantasie.