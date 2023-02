Una nuova settimana a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo sta per iniziare. In primo piano l'oroscopo dal 27 febbraio al 5 marzo che è pronto a svelare come evolveranno i prossimi sette giorni in calendario per i vari segni. I più fortunati questa settimana saranno Ariete, Cancro e pochi altri: tutti riceveranno energie positive dalla Luna, dal Sole e dalle stelle in generale. La Luna si troverà dapprima nel segno del Cancro e poi in quello dell'Ariete, il che incoraggerà le persone nate sotto questi segni a prendere decisioni importanti, spronandoli a concentrarsi sui propri obiettivi.

Scopriamo insieme cos'altro avranno in serbo le stelle analizzando l'Oroscopo dei dodici segni dello zodiaco, come sempre protagonisti assoluti della scena.

Oroscopo della settimana da Ariete a Cancro

Ariete - La settimana nascerà all'insegna di una buonissima vitalità, il che vi permetterà di agire tempestivamente e bene, nonché di essere progettuali e trascinanti. Da mercoledì a venerdì mattina, vi attesterete su una tabella di marcia più regolare: sì a occupazioni domestiche, alla sistemazione di archivi o scadenze e all'ottimizzazione dei carichi di lavoro. Nel week-end, però, cercate una compagnia rilassante e non abusate delle vostre energie. Un saggio proverbio popolare romanesco recita: "Piano merlo che la fratta è lunga".

Toro - Tanti del segno saranno particolarmente attaccati al proprio territorio (casa, famiglia, lavoro, proprietà). Lunedì e martedì difenderete ciò che vi appartiene da chiunque li volesse invadere. Mercoledì e giovedì invece vi dedicherete ad approfondire alcune conoscenze o a farne di nuove: favoriti anche gli affari e il commercio.

Da venerdì a domenica mattina, sarete forse troppo nervosi per apprezzare le attenzioni di chi vi sta accanto: lasciatevi andare. Ampie schiarite dal pomeriggio di domenica promettono di rasserenare animi e cuori.

Gemelli - Anche se potrebbe essere un lunedì da leoni, per voi Gemelli potrebbe profilarsi una giornata dalle molte velleità, ma dai risultati non sempre eclatanti.

Vi rifarete senza esitazioni già mercoledì e giovedì, grazie al vostro insuperabile talento organizzativo, il che farà fioccare risultati concreti in ogni dove. Nel week-end, poi, diversi aspetti sentimentali e sensuali avranno la meglio rispetto a quelli intellettuali, clima ideale insomma per vivere pienamente una passione. Ancora più interessante il pomeriggio di domenica se single: datevi da fare!

Cancro - La Luna, presente nel vostro segno da mercoledì fino a metà venerdì, metterà le ali ai piedi alla vostra già spiccatissima attitudine socievole. Fate il pieno di buone energie e di contatti, perché mercoledì e giovedì saranno proprio le relazioni (le più strette) a riservarvi possibili vittorie su questioni di principio: non schizzate via come schegge poi, ma gustate la meritata vittoria.

Il week-end filerà via liscio: tra un'occasione goliardica, un ritrovo conviviale e quant'altro, di certo non vi annoierete!

Previsioni e oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - La Luna, in Leone nei primi due giorni, potrà creare attriti in famiglia: lasciate più spazio all'intraprendenza di un componente del nucleo, forse un figlio o un parente stretto. Da mercoledì a venerdì mattina, sarete decisamente più in forma, pronti a rimettervi al lavoro con invidiabile pazienza, ma anche con la capacità di entusiasmarvi per le piccole cose. La restante parte del week-end si attesterà anch'essa su una tranquilla e piacevole continuità e con i sentimenti in primissimo piano.

Vergine - In apertura di settimana, potrete contare su un carisma speciale, molto proficuo per relazioni e negoziati: via libera a colloqui, riunioni e uscite preserali per le vie dello shopping.

Da martedì a venerdì mattina, il focus si sposterà su lavori che richiedano concentrazione, con i rapporti sentimentali che assumeranno sfumature più riflessive e intime. Il week-end sarà esaltante per la vita di coppia e per i vostri interessi, che riuscirete perfettamente a coniugare. In amore converrebbe giocare eventuali assi nella manica, se li avete, senza aspettare chissà cosa o quando.

Bilancia - L'inizio settimana non sarà forse dei migliori, per via di una Luna che vorrà illuminare qualche zona d'ombra. Già mercoledì e giovedì avrete però modo di rifarvi, riprendendo con successo una trattativa o impegnandovi con successo nello studio. I più acuti del segno? Ovviamente i Bilancia della prima decade.

Quelli della terza decade, per qualche giorno moderino lo spirito caustico. Da venerdì a sabato mattina, vivrete i sentimenti con grande intensità. Domenica pomeriggio andrà ancora meglio.

Scorpione - I nativi del Sagittario di terza decade, i prossimi sette giorni saranno ancora sostenuti da un positivissimo Marte al quale, da mercoledì, si aggiungerà anche quello della Luna: per i primi due giorni, tutti i Sagittario respireranno a pieni polmoni. Venerdì invece sarete richiamati all'ordine dalla solerte Luna in Leone nel settore dell'autonomia professionale: la fatica non vi spaventa, tenete duro! Decisamente più rilassante l'atmosfera di sabato, il che vi regalerà uno spirito intraprendente e informale.

Domenica pomeriggio sarete meditabondi.

Oroscopo settimanale, previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - Sette giorni davvero potenti, portatrici di belle novità sia in ambito famigliare che in alcuni rapporti d'amicizia. La partenza sarà decisamente sprint, soprattutto per la terza decade del segno, che potrà anche vantare l'adrenalinica ottima posizione di Marte. Un po' più ordinaria la fase centrale di settimana: può darsi che dobbiate dar prova di abnegazione e di spartana adesione alla realtà: proibito lamentarsi. Il week-end sarà, invece, assolutamente godibile, piacevole, socievole con le vostre quotazioni sentimentali in vertiginosa ripresa. Bravi!

Capricorno - Con la Luna nell'ottavo campo, lunedì e martedì andrete a caccia dei significati reconditi delle cose: non vi accontenterete di risposte banali ma, a ragione, desidererete andare fino in fondo in alcune questioni di principio.

Mercoledì e giovedì, sarete particolarmente acuti nei lavori di ricerca, negli studi e nelle materie pratiche. Venerdì e sabato, una responsabilità supplementare non vi permetterà forse di rilassarvi a dovere, cosa che vi riuscirà benissimo già dal pomeriggio di domenica. In arrivo nuove conoscenze, svaghi e uscite per chi è single.

Acquario - L’inizio della nuova settimana è previsto un po' stentato: con la Luna e Marte (solo per la terza decade) dissonanti, il rischio di qualche litigio col partner salirà in maniera esponenziale. Decisamente più agevoli e tranquille le giornate seguenti, che lucideranno a specchio i vostri neutroni super efficienti: via libera ai lavori di ricerca, agli studi e alle riflessioni di qualità.

Sabato e domenica infine, la Luna, in trigono dal nono campo, esalterà il dinamismo e le attitudini sociali. Fate buon uso dell'amicizia; potrebbe aiutare in una questione importante.

Pesci - Nettuno sostiene egregiamente la prima decade, avvantaggiandovi nelle questioni professionali. Giove nel frattempo invierà i suoi benefici influssi alla seconda decade, il che farà un pieno di ottimismo e tanta buona energia. Infine, la terza decade farà bene a sfruttare a pieno i benefici influssi di Venere, eccellenti per la vita sentimentale. La fase centrale della settimana potrà essere lievemente più critica per le questioni di coppia. Il week-end poi appianerà ogni cosa: sentimenti ed eros in netta ripresa.