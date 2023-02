L'Oroscopo di domani 3 febbraio è pronto a chiarire le cose in merito al possibile andamento messo in programma alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 3 febbraio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 3 febbraio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 3 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 febbraio annuncia un buon venerdì. In amore, potrete stare tranquilli perché la vita di coppia non vi darà preoccupazioni.

Giove nel segno e in sestile a Marte proteggerà tutte le relazioni, anche quelle cominciate da poco e che magari necessitassero di particolare cura e attenzione per crescere. Le stelle affineranno le vostre capacità intellettive e aumenteranno anche la vostra prontezza di riflessi e la vostra agilità mentale. Sarete veramente pronti a rispondere a qualsiasi domanda o provocazione, senza arrabbiarvi come fate di solito. La vostra produttività sul lavoro sarà in netto aumento. Quindi, è alta la possibilità per un significativo riconoscimento al vostro impegno e alle vostre idee brillanti.

Toro: ★★★★. Giornata stabile, umore buono, serenità in recupero. In amore, situazione planetaria frizzante a partire già da oggi.

A ricevere gli influssi migliori nonché positivi sarà la vostra relazione. È forse arrivato il momento, per il vostro segno, di mettere in cantiere un viaggetto con il partner, tanto che il solo pensiero vi metterà di buon umore. Niente vi risulterà impossibile, i vostri sogni non saranno solamente desideri ma realtà concrete, a patto che non vi gettiate troppo precipitosamente in un'avventura pericolosa.

Nel lavoro, sarete molto agili in questa giornata e questo potrebbe aiutare di molto i vostri progetti, anche quelli più pazzi o quelli meno credibili. Sempre che siate disposti a cedere a qualche compromesso.

Gemelli: ★★★. Si profila un periodo sottotono. In amore, le stelle porteranno frenesia alla vostra relazione e vi inviteranno a gestire con ironia e leggerezza alcune problematiche che potrebbero sorgere tra voi ed il partner.

Sembra che voi non siate in grado di trovare un compromesso pacifico neanche con alcuni dei vostri amici. Spesso vi chiedete se state veramente vivendo, seguendo i vostri più intimi desideri o vi state accontentando di una situazione di compromesso. Pensateci un po' e poi decidete cosa fare della vostra vita. Le stelle dispettose creeranno forti tensioni anche in alcuni ambiti lavorativi Questo vi renderà abbastanza antipatici e odiosi agli occhi di tanti colleghi. Qualcuno di loro è già stufo di ricevere soltanto critiche da parte vostra...

Oroscopo di venerdì 3 febbraio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo momento per voi nati sotto questo segno. In amore, il segno beneficerà dell'ottimo trigono da Nettuno in direzione della Luna, già presente nel segno.

Questo stato di cose armonizzerà il ménage, regalando un'intesa particolarmente coinvolgente, anzi piccante. Il vostro temperamento affettuoso e serenamente sicuro delle proprie capacità, darà occasione per un rafforzamento ulteriore del legame di coppia. Abbandonatevi con fiducia alle vostre sensazioni, vedrete che la vita vi apparirà più colorata e luminosa: merito delle lenti rosa che questi ottimi influssi astrali gentilmente vi forniranno. Nel lavoro, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale.

Leone: ★★★★★. Cinque stelline a garanzia di massima positività. In amore, entusiasti, vibranti del vostro piglio più travolgente, vi avvicinerete sorprendendo completamente la persona amata.

In serata la Luna sarà ad un passo dall'entrare nel vostro segno, favorendo momenti sereni da condividere insieme a chi amate. La vostra brillantezza verrà valorizzata dalla piacevole presenza delle stelle, così ogni idea che vi venisse in mente avrà del potenziale interessante. Non tenete i vostri progetti chiusi in un cassetto ma cercate piuttosto di mostrarli al mondo: dovete imparare a realizzare ciò che avete nel cuore. Nel lavoro, tutto procederà favorevolmente: le entrate aumenteranno e avrete la possibilità di fare delle spese da tempo rimandate, senza pregiudicare le vostre risorse.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 3 febbraio, indica che in amore alcuni astri vi chiederanno molto impegno per portare avanti una relazione, forse cominciata da poco.

Sarà necessario non fermarsi di fronte alle prime difficoltà che un rapporto giovane può proporre. In generale saranno cose di normale amministrazione e come tali andranno affrontate. Mercurio e Plutone, metteranno alcune prove sul cammino del vostro destino sentimentale, ma tranquilli perché avrete tutti i mezzi per passare l’esame: ricordatevelo. Del vostro modo di essere fanno parte anche e soprattutto i momenti di crisi, quelli in cui sapete mettere in discussione il mondo e voi stessi per avere una maggiore comprensione delle cose. Nel lavoro, in questo momento vi sembra di non trovare attività confacenti alle vostre necessità. Il lavoro langue un po' e potreste lasciarvi scoraggiare dai pensieri negativi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 febbraio.