L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 febbraio prevede Marte in buon aspetto per i nati Bilancia, che dimostreranno una grande attitudine al lavoro, mentre l'Ariete mostrerà sensibilità e razionalità. Le emozioni non mancheranno per i nati Scorpione grazie a Venere, mentre Cancro dovrà imparare a essere paziente per raggiungere il successo che merita. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna in Sagittario porterà sensibilità e razionalità nella vostra vita quotidiana, permettendovi di vivere una giornata davvero equilibrata.

Il legame con il partner sarà più che soddisfacente, ma anche voi cuori solitari godrete di momenti davvero teneri. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti in maniera più convinta grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: settore professionale che ultimamente non brilla per voi nativi del segno. Gli imprevisti vi metteranno in difficoltà, e con Mercurio in quadratura meglio non prendere decisioni troppo affrettate. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete piuttosto bene insieme al partner, che vi darà utili consigli per migliorare la vostra vita quotidiana. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Mantenere un buon rapporto con il partner quando Venere e la Luna sono contro di voi non sarà così semplice.

Se siete single concentratevi di più sui rapporti sociali per voi più importanti. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, puntando al miglior risultato. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, riuscirete a godere di momenti piacevoli con la persona che amate, soprattutto per voi che siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete imparare a essere pazienti nei vostri progetti per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì soddisfacente dal punto di vista sentimentale, merito della Luna in trigono dal segno amico del Sagittario. Sentirete il forte bisogno di novità in amore e, single oppure no, potrebbe essere un buon momento per dare nuova linfa alla vostra vita sentimentale.

In ambito lavorativo l'idea di partecipare a nuove iniziative vi piace, purché siano di vostro gradimento. Voto - 8️⃣

Vergine: non un mercoledì eccellente sul fronte amoroso per voi nativi del segno, colpa della Luna e di Venere contrari. Sarà dunque una giornata piuttosto delicata per voi e il partner. Attenzione dunque a possibili malintesi. In ambito lavorativo sarà un periodo di studio per voi, per cercare di capire quale possa essere la strada migliore per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Marte e Mercurio in buon aspetto, dimostrerete grande impegno e attitudine sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Con le giuste idee, potrete ottenere risultati davvero soddisfacenti.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in sestile vi darà una mano con la vostra storia d'amore, ciò nonostante non dovrete avere grandi aspettative. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti. Venere in trigono vi permetterà di mostrare al meglio le vostre emozioni. Single oppure no, apprezzerete molto quanto di buono faranno le persone intorno a voi. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero passare in secondo piano, forse perché vi aspettate risultati non molto soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso gradevole in questa giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che, nonostante qualche ci sia ancora qualche piccolo disguido da parte di Venere, porterà una discreta stabilità.

In ambito professionale le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio in sestile, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, saprete metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno, Venere porterà buone emozioni tra voi e il partner. Se siete single vi dimostrerete particolarmente generosi nei confronti delle persone a cui più tenete. Per quanto riguarda il lavoro le conoscenze non vi mancheranno, ciò nonostante non dovrete farvi prendere dall'ansia e saper evitare gli imprevisti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna sarà favorevole in questa giornata e vi permetterà di dare una spinta alla vostra relazione sentimentale.

Anche voi single potreste decidere di rompere il ghiaccio e farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e dimostrerete una notevole abilità nel vostro campo di competenza. Voto - 8️⃣

Pesci: peccato per questa Luna in Sagittario che smorzerà il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Qualcosa in questa giornata di mercoledì vi bloccherà. Penserete a tutto tranne che ai sentimenti. Parlarne con il partner potrebbe esservi d'aiuto. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più dinamici e flessibili con le vostre mansioni, e sapervi adattare alla situazione. Voto - 7️⃣