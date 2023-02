L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 febbraio 2023. Ad essere valutati i segni della prima sestina da Ariete fino a Vergine. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 15 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Vi attende una giornata serena da condividere in armonia con la persona che avete scelto come compagna di vita. Le stelle del periodo vi daranno le carte giuste per un mercoledì che si rivelerà vincente, sotto tutti i punti di vista.

Tutto andrà per il meglio, finalmente, e vi troverete a gestire situazioni lineari, non contorte né difficili. La presenza favorevole della Luna in Sagittario, poi, senz'altro sarà un ottimo sostegno per voi perché vi permetterà soprattutto di rimanere in equilibrio con le scelte che avete fatto fino ad ora. Riguardo il lavoro, tutto bene: siete degli ottimi colleghi, portate sempre un pizzico di solarità e creatività e rendete meno gravosa ogni cosa.

Toro: ★★★★. Mercoledì abbastanza buono, di normale gestione. Cercate di aprirvi un po' di più ai rapporti sentimentali, così facendo la vostra vita a due sarà intensa e rinnovata da un nuovo modo di vedere le cose, più libera e centrata sul presente.

Siete fedeli in amore e ci tenete a ricevere indietro altrettanta fiducia e lealtà, dal vostro partner. Se vi eravate fatti delle idee strane riguardo ad una certa persona, oggi fortunatamente verrete smentiti. Infatti, grazie a Mercurio vi fiderete di più del vostro istinto, nel lavoro. Capirete al volo le esigenze del capo, e in questo modo sarete al centro della sua attenzione.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 15 febbraio prevede un periodo poco positivo. Le stelle antipatiche, renderanno praticamente impossibile ogni forma di dialogo o di comunicazione con il vostro partner. Siete, infatti, ancora troppo fermi sulle vostre idee e non ascoltate minimamente i pareri della persona che vi sta vicino e che vi vuole un mondo di bene.

Cercate di estraniarvi dalle discussioni che si dovessero verificare intorno a voi, ok? Cercate di non farvi coinvolgere in beghe dalle quali sarebbe poi difficile liberarsi. Nel lavoro, non sarà facile mantenere la calma di fronte al comportamento poco corretto di alcuni colleghi, che magari, hanno messo in giro delle malelingue sul vostro conto.

Oroscopo e stelle del 15 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Con la Luna antipatica sarà necessario che facciate qualcosa di concreto per dimostrare al partner che anche voi desiderate recuperare il vostro rapporto. Si sono forse creati grandi dissapori tra di voi e non sentite più il desiderio di baciarlo o stare tra le sue braccia?

Correre ai rimedi: da oggi è probabile che vi sentiate un po' soli e che chiediate sostegno alla vostra famiglia. I risultati che otterrete saranno purtroppo modesti perché nessuno avrà molto tempo da dedicarvi. In ambito lavorativo, dovreste cercare di andare oltre le apparenze: presto ci saranno grosse opportunità per voi, basta saperle vedere e afferrarle al volo.

Leone: ★★★★. Giornata stabile. Gli influssi armonici di Venere vi renderanno tranquilli e sicuri dei sentimenti verso il vostro compagno. Potreste anche ricevere un'importante conferma da parte della persona che amate. Questo è il momento buono per fare dei progetti importanti a lungo termine, perché la vostra creatività sarà positiva.

Lasciate che le vostre energie creative si esprimano liberamente, senza che ci sia bisogno di incanalarle per forza in una determinata direzione, vedrete che ne ricaverete delle belle soddisfazioni. Nel lavoro, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi e far fronte a tutti gli impegni.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, 15 febbraio, indica che vi godrete una giornata all’insegna del relax con la persona amata, specie se siete in una storia di coppia consolidata nel tempo. È possibile l’organizzazione di un viaggio insieme a chi amate. Venere presto vi avvicinerà a ciò che per voi è essenziale per raggiungere un rapporto, sereno e felice.

L'amore è sempre al top delle vostre priorità e fortunatamente da questo settore vi arriveranno solo gioie che, di conseguenza, avrete voglia di condividere anche con gli altri. La Luna porterà gioia, entusiasmo alla vostra giornata lavorativa: sarete così pieni di iniziative destinate ad avere un successo invidiabile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 febbraio.