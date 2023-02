Nel fine settimana del 25 e del 26 febbraio 2023, l'Oroscopo vede un ritorno in vetta alla classifica del segno del Gemelli, seguito a ruota dalla Vergine e dall'Acquario. Lo Scorpione ritornerà in basso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 25 e 26 febbraio [VIDEO] per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: tempo libero per Acquario

1° Gemelli: riceverete una bella notizia in ambito finanziario che potrebbe stravolgere in meglio il vostro fine settimana, forse anche l'intero periodo finale del mese corrente. La vostra carriera nella giornata di sabato potrebbe subire un balzo, probabilmente quello che attendevate da tanto tempo a questa parte.

2° Vergine: lo svago e la voglia di fare una bella avventura con le amicizie più strette vi farà sentire al centro dell'attenzione, molto amati e anche molto magnetici. Potreste fare anche una bella conquista, forse nei confronti della persona che vi piace particolarmente.

3° Acquario: il tempo libero a vostra completa disposizione potrebbe essere un incentivo a prendervi cura di voi stessi e delle persone che vi circondano. Dedicarvi anche ai vostri hobby potrà essere utile per ripristinare un equilibrio molto più stabile di quello di qualche settimana fa. Secondo l'oroscopo la serata di sabato potrebbe essere teatro di un bellissimo incontro.

4° Toro: ci saranno entrate finanziarie che potrebbero dare l'avvio ad un investimento niente male per la casa oppure per la famiglia.

Vi aprirete sempre di più al mondo esterno, rendendo possibile una interazione che potrebbe essere determinante per avere una cerchia di amicizie sempre più forte e solida.

Meno tensioni per Leone

5° Leone: avrete meno tensioni sia nella sfera privata che in quella che concerne la cerchia dei colleghi. La squadra di lavoro infatti potrebbe dimostrarsi sempre più collaborativa e incline a favorire anche molte più interazioni rispetto alla gran parte della settimana.

Con l'amore ritornerà il romanticismo.

6° Capricorno: riuscirete ad avere un bel weekend denso di iniziative che possano in qualche modo farvi distrarre dalle faccende che nella settimana vi hanno tenuti sotto scacco. Anche una semplice serata con le persone giuste saprà come ravvivare la vostra vena allegra e al tempo stesso creativa.

7° Ariete: ritrovarsi in famiglia per voi potrebbe presentare una fonte di soddisfazioni e di dialogo, soprattutto se in questo momento avrete qualcosa da chiarire con i diretti interessati. Nel frattempo prendervi una pausa in questo momento non solo vi aiuterà a ricaricare le batterie, ma anche a ideare qualche strategia più efficace sul lavoro.

8° Cancro: ritroverete una vecchia conoscenza che starà a voi stabilire se si tratta di una bellissima notizia oppure di una che potrebbe rivelarsi alquanto monotona. Secondo l'oroscopo non sempre avrete i nervi saldi per affrontare le sfide, ma l'ambiente di lavoro vi darà una mano.

Pesci impegnato

9° Sagittario: preferirete avere delle amicizie che possano essere estremamente sincere con voi, anche se ciò potrebbe ferirvi.

Ora la consapevolezza di avere qualche piccolo intoppo potrebbe farvi sentire un po' più impegnati, ma nel complesso la situazione non sarà così difficile come potrebbe apparire in un primo momento.

10° Bilancia: l'oroscopo di questo weekend sarà fatto prevalentemente di consigli spassionati, fra cui evitare di strapazzare troppo il fisico e di prendervi più cura della vostra mente. Pensare troppo adesso potrebbe sciupare a priori il vostro fine settimana.

11° Pesci: sarete molto carichi di impegni, per cui non si potrà parlare propriamente di un weekend molto tranquillo. Però avrete dei piccoli momenti di svago che vi daranno qualche distrazione. In amore le incomprensioni potrebbero farsi sempre più pressanti, sarà ora di cambiare radicalmente la vostra situazione.

12° Scorpione: la solitudine potrebbe essere una compagna migliore di qualche amicizia 'rimediata' per trascorrere qualche serata fuori casa. Secondo l'oroscopo finire qualche faccenda lavorativa potrebbe darvi un senso di fastidio, oltre che di noia. Le due serate potrebbero presentarsi molto noiose anche sul piano familiare.