L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 febbraio. In analisi la giornata di venerdì, in questo contesto messa a confronto con i segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale: curiosi di conoscere il responso delle stelle? Bene, senza ulteriori titubanze iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 febbraio consultando il report astrologico in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo valutato sottotono.

Alcuni Bilancia stanno vivendo una fase di rinnovamento che interessa soprattutto la vita interiore, ma anche quella professionale e che mette alla prova la validità delle doti creative. Per tutti vale il consiglio di cogliere al volo le occasioni di lavoro, specialmente se sono seducenti sul piano economico. Da segnalare il bellissimo aspetto che alcuni pianeti formeranno con il vostro segno, il che indica fortuna materiale, buoni affari e un intelletto che si espande con leggerezza perché sorretto da fiducia e sicurezza. Qualcosa potrebbe risvegliare la vostra curiosità a fine giornata: chissà!

Scorpione: ★★★★. Possibile che, nelle prossime ore, qualcuno di voi possa stupirsi di sé stesso, di come sarà facile e naturale reagire in modo fermo e deciso a chi vi chiede ingiustamente.

Sarete saggi e equilibrati. Non consentite che il lavoro o gli impegni della giornata mettano a repentaglio le vostre relazioni. Le tensioni non mancheranno, voi fate vedere che sarà possibile evitarle. Sebbene le stelle non abbiano il vostro segno in cima all'agenda del periodo, molti del segno potrebbero muoversi tra piccole tensioni, problematiche e situazioni che non lo riguardano direttamente ma che potrebbero influenzare un po' il tono della giornata: reagite!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 febbraio prevede possa maturare davvero un'ottima giornata. Preparatevi a volare! C'è un'ottima energia in questo venerdì di fin settimana: vedete di coglierla al volo e di incanalarla nel settore che più vi sta a cuore. Tirate fuori i sogni dal cassetto e tramutateli in realtà. Non serve la bacchetta magica, ma un po' di intraprendenza in più.

Positive novità in amore e belle manifestazioni d'affetto da parte di alcuni vostri amici (quelli sempre presenti nella vita di tutti i giorni). Nel lavoro non date peso ad alcune sensazioni che potrebbero portare fuori rotta. Sdrammatizzate ogni cosa con un sorriso!

Oroscopo e stelle del 24 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata molto promettente sotto ogni punto di vista: potrebbero spuntare delle ali capaci di farvi volare davvero molto in alto, sappiatelo! Cercate di distaccarvi dal dovere e dai suoi tanti pensieri, di godere della giornata soprattutto a livello interiore e psicologico, lasciando andare tutto ciò che vi preoccupa e disturba.

Sarà un vero toccasana per il fisico ma soprattutto per la testa. La Luna, di passaggio nel segno del Toro, vi renderà goliardici, sereni e brillanti e il vostro modo di fare risulterà divertente, seducente e garbato al tempo stesso. Il fascino dell'incognito potrebbe dare motivo a chi è single di tentare approcci non facili ma molto desiderabili.

Acquario: ★★★. Un venerdì indicato generalmente sottotono. Possibile che le prime ore di questa giornata possano essere un po' nervose, tese, forse a causa del fatto che non potete dire qualcosa o dimostrare ciò che provate. Poi, con il passare del tempo, l'energia andrà migliorando. Non avrete alcun timore di affrontare persone e situazioni che, secondo il vostro giudizio, sembreranno agire e muoversi in modo sbagliato.

Serenità probabile già dalla serata. Nel lavoro possibile che, nella prima parte della giornata, vi troviate a dover affrontare situazioni o problematiche insieme a qualche collega. Andrà meglio poi nel finire del turno lavorativo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 24 febbraio, mette sul piatto un periodo abbastanza buono. Buone anche le energie dedicate ai settori della quotidianità relativi al lavoro. Non mancheranno le opportunità e la forza di volontà per scovare nuovi affari o magari nuove opportunità per un impiego migliore. Non sarete nemmeno privi di iniziative per tentare di smuovere lo stallo in cui versa la parte economica. Datevi da fare, soprattutto se dentro di voi sentiste il bisogno di rinnovare alcune cose o situazioni, ma a modo vostro e non secondo la disposizione di altre persone (capite a noi!). Assecondate quel significativo bisogno di libertà!