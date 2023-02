Nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023, l'Oroscopo vede in rialzo il segno della Vergine e dei Gemelli, mentre ritornerà in basso il segno della Bilancia. Fortuna alle stelle per l'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 23 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Ariete fortunato

1° Vergine: il lavoro sarà incentivato dalla vostra voglia di fare sempre di più e sempre meglio, arrivando anche ad avere degli obiettivi molto ambiziosi, e vincerli. Secondo l'oroscopo l'amore finalmente conoscerà quella passionalità che vi permetterà di sciogliere il ghiaccio.

2° Gemelli: la carriera sarà la favorita della giornata grazie agli influssi di Giove nel vostro segno che potrebbero fare bene anche alle relazioni interpersonali. Secondo l'oroscopo vincerete delle sfide difficili e conferirete alla vostra autostima quella carica di cui avevate bisogno.

3° Ariete: il periodo fortunato non si esaurirà di certo in ambito amoroso, anzi, potrebbero esserci delle belle sorprese a livello professionale. Potreste ricevere qualche piccola ricompensa anche per qualche affare che con tutta probabilità non ricordavate neanche di aver fatto.

4° Pesci: la famiglia potrebbe ritrovare quell'affiatamento di una volta, forse perduto a causa di fattori esterni. Secondo l'oroscopo vi sentirete davvero in forma, e riprendere l'attività fisica potrebbe essere finalmente alla vostra portata.

Umore altalenante per Acquario

5° Acquario: l'umore altalenante potrebbe essere per voi fonte di fastidio, ma in questa giornata il rialzo nella classifica vi farà un effetto decisamente rilassante. Con la famiglia arriverete a fare dei compromessi che vi piaceranno davvero molto, nonostante la reticenza iniziale.

6° Toro: le amicizie saranno ottime per trascorrere una giornata fatta di spensieratezza e allegria, nonostante la mattinata sia colma di faccende da sbrigare assolutamente.

In amore avrete una calma piatta, forse dovuta a impegni che non saranno derogabili.

7° Scorpione: avrete delle situazioni in cui sarete d'accordo con la famiglia e altre in cui non lo sarete. Purtroppo ci saranno degli alti e bassi che potranno essere risolti solo con tanto dialogo e un po' di comprensione da entrambe le parti, secondo l'oroscopo.

8° Sagittario: le relazioni con i colleghi subiranno un appianamento molto significativo, mentre in famiglia ci saranno ancora delle scaramucce piuttosto aperte. Finirete con l'essere decisamente taciturni in serata, però potrete rifarvi con una chiacchierata fra amici.

Difficoltà per Capricorno

9° Leone: le divergenze sul lavoro potrebbero aumentare a dispetto di qualche miglioramento iniziale. Secondo l'oroscopo potreste avere dei malesseri fisici che non vi consentiranno di essere al massimo della forma. Ad ogni modo potrete comunque continuare con la vostra attività senza fermarvi.

10° Capricorno: vi sentirete molto in difficoltà con il lavoro e con le faccende da sbrigare prima che possa essere troppo tardi.

Potreste riscontrare un nervosismo accentuato, soprattutto in serata, quando a conti fatti dovreste essere più rilassati.

11° Cancro: questa tendenza a distrarvi potrebbe essere compromettente per il vostro segno, per cui evitare distrazioni, anche amorose, potrebbe essere un modo valido per non incappare in situazioni spiacevoli dal punto di vista finanziario e personale.

12° Bilancia: fate attenzione a quelle discussioni che non hanno motivo di verificarsi davvero, perché potrebbero generare allontanamento oppure una tensione che potrebbe persistere a lungo. Secondo l'oroscopo prendervi cura di voi e delle vostre finanze sarà più importante di qualsiasi altra cosa.