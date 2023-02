Le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio invitano gli Scorpione ad ascoltare un po' di più l'istinto. I Sagittario hanno un conflitto interiore da risolvere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete un po' in conflitto interiore. Forse di recente avete preso delle decisioni di cui ad oggi vi siete un po' pentiti. Cercate di essere un po' più sicuri di voi.

11° Cancro: l'Oroscopo del 27 febbraio vi invita ad essere distaccati da alcuni problemi che vi circondano. Non potete farvi carico dei problemi altrui, quindi, cercate di essere un po' più impassibili.

10° Leone: spesso tendete a donare il cuore anche a persone che non lo meritano. Ricordate che è importante allargare i vostri orizzonti e non potete restare sempre fermi al solito posto.

9° Bilancia: le stelle vi invitano a cogliere al volo alcune occasioni desiderate, ma cercate di non trascurare troppo i vostri affetti. Spesso, impegnati dal lavoro, potreste rischiare di essere troppo distratti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: chi è alla ricerca della felicità dovrebbe guardarsi dentro. Spesso capita che si vada a cercare la serenità troppo lontano, tralasciando il fatto che essa è nelle piccole cose che giù si hanno.

7° Ariete: giornata produttiva per il lavoro, ma al contempo anche un po' stancante.

Mettete da parte l'orgoglio e impegnatevi di più per recuperare un rapporto incrinato.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio denotano un momento di confusione per voi. Se non sapete in che direzione andare, cercate di riflettere e di essere sicuri delle scelte che farete.

5° Acquario: inutile tentare la fortuna.

In questo momento è importante fermarsi a riflettere e non essere troppo precipitosi, specie su scelte che riguardano la sfera professionale. Siete un po' impazienti in amore.

Oroscopo segni fortunati del 27 febbraio

4° in classifica Toro: nel lavoro dovete fare attenzione alle persone con cui vi relazionerete. Il periodo è positivo, tuttavia, è estremamente importante valutare i vostri nemici, perché la sanno molto lunga.

3° Scorpione: oggi sarete particolarmente creativi. Non siate troppo riflessivi in amore e seguite un po' di più il vostro istinto. Ascoltate anche le vostre intuizioni, che in questo periodo saranno molto acute.

2° Vergine: secondo l'oroscopo del 27 febbraio, i nati sotto questo segno devono imparare a tenere duro e a rischiare. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, quindi, siate temerari.

1° Pesci: giornata estremamente positiva per l'amore. Se ci sono delle faccende in sospeso da risolvere, forse sarebbe il caso di farlo. Non aspettate a domani. I silenzi non aiutano a risolvere le questioni. Anche nel lavoro siete favoriti.