L'oroscopo di lunedì 27 febbraio 2023 focalizza l'attenzione sui segni di Fuoco del Leone e dell'Ariete, mentre alcuni segni di Aria, come Gemelli, si faranno largo alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Leone fortunato

1° Ariete: potreste avere dei risultati frutto di settimane di duro lavoro a cui vi siete sottoposti. I traguardi ora saranno facilmente raggiungibili anche grazie a una squadra che ora si sta rivelando forte e vincente. Secondo l'oroscopo l'intesa e la complicità nella coppia saranno più forti che mai.

2° Leone: la fortuna toccherà sia l'ambito professionale che l'amore. Mentre la squadra lavorativa sarà in grado di avere dalla propria parte una partecipazione più che attiva, con l'amore si respirerà voglia di passionalità e anche di rinnovare la vostra storia con qualche avventura interessante.

3° Gemelli: avrete una energia che vi permetterà di fare tantissime cose nell'arco di una giornata, anche quel po' di attività fisica che vi servirà per rafforzarvi ulteriormente. La serata potrebbe essere dedicata allo svago con le amicizie oppure con il partner.

4° Acquario: avrete a disposizione delle grandi capacità che potranno essere utili per un lavoro futuro oppure per quello a cui vi state già preparando.

Avrete delle punte di stress non rilevanti per il momento, ma fare attenzione al fisico in questo momento potrebbe smaltire lo stress mentale in men che non si dica.

Scorpione ottimo

5° Scorpione: non potrebbe andare meglio di così, in questo momento. A dispetto di una fortuna che non sarà esattamente dalla vostra parte, potrete contare su una stabilità professionale che potrebbe essere come una base solida per slanci futuri.

6° Pesci: sul piano amoroso potreste essere leggermente sottotono, forse a causa di qualche incomprensione che riguarda qualche vostra scelta personale. Sul lavoro però potreste avere delle ampie soddisfazioni, con dei guadagni che potrebbero fare al caso vostro, in questo momento.

7° Bilancia: state facendo qualche salto mortale in amore, e rivedere questa strana relazione potrebbe essere di aiuto per entrambe le parti.

Sul lavoro vincerà la collaborazione con quei colleghi che si riveleranno molto disponibili e disposti a rinunciare ad un po' di tempo libero.

8° Sagittario: riscontrerete un deciso miglioramento sul piano professionale, con delle proposte lavorative che potrebbero finalmente fare al caso vostro. L'amore potrebbe anch'esso essere già in fase di miglioramento, ma avrete ancora a che fare con delle piccole scaramucce difficili da debellare.

Stress per Toro e Cancro

9° Toro: fare attenzione al lavoro e impegnarvi di più potrebbe portarvi a molto stress, perciò prendervi delle piccole pause in questo momento potrebbe essere molto più valido come espediente per non fermarvi del tutto. Secondo l'oroscopo ci sarà un po' di tensione con il partner.

10° Cancro: concedere troppo spazio allo stress ed evitare che questo prenda il sopravvento potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione in questo momento. Secondo quanto riportato dall'oroscopo avrete poche chance di fare il salto di qualità.

11° Vergine: fare attenzione allo stress e a ciò che potrebbe fare sia a voi stessi che agli altri in questo momento sarà molto più importante del resto. Secondo l'oroscopo stare un po' da soli a riflettere sulla vostra relazione amorosa potrebbe essere di aiuto su alcune decisioni future.

12° Capricorno: affrontare degli ostacoli troppo grandi adesso potrebbe non essere alla vostra portata, potrebbero esserci degli aiuti esterni che però non compenseranno del tutto le vostre mancanze individuali. Secondo l'oroscopo dovrete rivedere il rapporto con la famiglia.