Giovedì 2 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte stazionerà sui gradi dei Gemelli. Il Nodo Nord e Urano resteranno stabili in Toro, così come Mercurio e Saturno permarranno nel domicilio dell'Acquario. Nettuno e il Sole, infine, protrarranno il moto in Pesci come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno e Giove insieme a Venere rimarranno nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Acquario, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: consensi. Ottime le effemeridi del giovedì per i nati Acquario che svolgono un lavoro all'interno del mondo della politica, in quanto sarà parecchio facile ricevere nuovi consensi nonché consolidare quelli preesistenti grazie alle spiccate doti persuasive delle quali beneficeranno.

2° posto Toro: affettuosi. Amorevoli e attenti alle esigenze dei figli, ma non per questo esageratamente permissivi con gli stessi, i nati Toro potrebbero dimostrarsi più affettuosi del solito nel focolare domestico e ciò sarà ben gradito anche dal partner.

3° posto Ariete: cambiamenti proficui. Il tarlo fisso dei nati Ariete, nel corso del 2 marzo, avrà buone chance di essere rappresentato dalla loro voglia di organizzare diversamente alcuni ambienti dove trascorrono molto tempo, come la cucina in casa o l'ufficio nel luogo di lavoro. Grazie alla congiunzione tra il Luminare giallo e il pianeta dei venti che si formerà in dodicesima casa, il parterre astrale consiglierà ai nati del segno di fare propria l'antica arte del feng shui.

I mezzani

4° posto Gemelli: audaci. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Gemelli questo giovedì, in quanto avranno il favore delle stelle in materia di nuove conoscenze affettive, durante le quali verrà premiata la loro intraprendenza.

5° posto Bilancia: mettersi in secondo piano. Pur di non scontentare nessuno, specialmente i membri della famiglia originaria, i nati Bilancia potrebbero decidere questo giovedì di marzo di starsene in disparte, così da dare lustro soltanto a chi lo ricercherà ardentemente.

6° posto Cancro: in vena di investigare. Un ambiguo comportamento dell'amato bene, nel corso di questa giornata d'inizio mese, accenderà qualche sospetto nelle menti dei nati Cancro, con quest'ultimi che inizieranno a investigare per scoprire cosa gli nasconde la controparte.

7° posto Pesci: dritti al punto. A costo di risultare irruenti, i nati Pesci parranno dimenticare sul comodino la loro proverbiale diplomazia questo giovedì per far sfoggio di una schiettezza smodata, grazie alla quale riusciranno a togliersi qualche peso dallo stomaco.

8° posto Scorpione: a piccoli passi. Notando come l'incedere professionale sarà lento in questa giornata invernale, i nati Scorpione potrebbero non metterci molto ad adeguarsi, quindi decidere di proseguire a piccoli ma ponderati passi.

9° posto Capricorno: pigri. Alcuni doveri quotidiano busseranno insistentemente alla porta di casa Capricorno e i nati del segno, malgrado una latente accidia che li pervaderà, saranno chiamati a rispondere presente.

Ultime posizioni

10° posto Leone: investimenti flop. Allargare la cerchia clientelare oppure cimentarsi in qualche investimento nuovo di zecca saranno, con buona probabilità, due mosse che i felini dovrebbero evitare come la peste bubbonica questo giorno di marzo.

11° posto Vergine: rinunce. Un appuntamento romantico o un aperitivo scanzonato avranno buone chance di essere rimandati dai nati Vergine questo giovedì, in quanto il segno di Terra dovrà focalizzarsi su alcune attività impellenti e non avrà granché tempo per divertimenti o passionalità.

12° posto Sagittario: rabbuiati. A causa di qualche bega pratica di difficile risoluzione, gli arcieri potrebbero trascorrere questa giornata d'inverno con un sorriso capovolto stampato sul volto e le amiche storiche non faticheranno ad accorgersi che c'è in loro qualcosa che non va.