Nel corso del mese di marzo 2023, l'Oroscopo vedrà Venere presente nella costellazione dell'Ariete, mentre la costellazione dei Pesci 'ospiterà' il pianeta Mercurio ed eccezionalmente il Sole. Marte sarà invece nei gradi del Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del mese di marzo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore: Toro socievole

1° Ariete: nuovi amori che sbocciano, occasioni di incontri che avranno ripercussioni positive anche nelle amicizie e una straordinaria voglia di condivisione, che sia con la famiglia che con il partner.

Questo mese di marzo 2023 per voi sarà scoppiettante e ricco di emozioni che vi porteranno a toccare il cielo con un dito, rendendo le vostre giornate passionali, cariche di amore ma anche di progetti che potrebbero concretizzare la vostra idea di creare una famiglia o di allargarla ulteriormente. Ritroverete la sintonia con alcuni ambienti parentali con cui precedentemente avete avuto dei diverbi molto importanti.

2° Acquario: sarete molto aperti dal punto di vista mentale e così facendo riuscirete a comprendere ciò che gli altri vogliono comunicarvi senza perdersi troppo in chiacchiere. In famiglia ci sarà molta più vicinanza, risolvendo anche qualche tarlo che avevate da tanto tempo. Ci saranno degli incontri che vi faranno battere il cuore, mentre nelle coppie si creerà un clima sempre più pervaso dal romanticismo.

Sarà anche tempo di pensare ad un ulteriore allargamento della vostra famiglia.

3° Sagittario: avrete dalla vostra parte molta energia positiva e una forte volontà di dialogare grazie agli influssi di Mercurio. Con il partner prenderete delle decisioni molto importanti per valorizzare al meglio la vostra relazione. Con questo atteggiamento positivo farete nuove amicizie e ne ritroverete anche qualcuna di vecchia data.

State riscoprendo anche altre persone che inaspettatamente potrebbero essere di aiuto morale.

4° Toro: sarete molto più socievoli del solito nel mese di marzo, per cui non sarà un problema intrattenere nuove relazioni di amicizia, e perché no, potreste assistere anche alla nascita di un nuovo amore in cui sarete i protagonisti.

Secondo l'oroscopo, riuscirete a fare progressi all'interno della coppia, a sviluppare idee per poter condividere le cose a cui tenete di più con la persona amata e a consolidare anche i rapporti familiari. Il dialogo sarà più efficiente per evitare discussioni e andare incontro a chiarimenti, quando servono. Per alcuni di voi si prospetta un nuovo inizio.

Sole in Pesci

5° Pesci: la positività del Sole nella vostra costellazione e una forte propensione al dialogo vi renderà molto amichevoli e molto meno permalosi. Anzi, stare al gioco talvolta vi divertirà moltissimo. Con il partner si aprirà una stagione di dialogo in cui entrambe le parti ammetteranno i propri errori, segnando così una svolta che non farà che migliorare il vostro rapporto, sia dal punto di vista umano che sentimentale.

La famiglia sarà un ambiente molto più accogliente rispetto alle settimane precedenti.

6° Gemelli: sicuramente la passionalità non mancherà dalle vostre parti, e con il partner avrete delle occasioni di stare insieme sempre più frequenti con il trascorrere del mese di marzo 2023. Accostare il romanticismo a questa bella intesa fisica potrebbe essere una ulteriore spinta verso una relazione a cui non mancherà assolutamente nulla. Secondo l'oroscopo la famiglia sarà molto affiatata, e non soltanto con voi. Potreste finalmente avviare una collaborazione che con tutta probabilità sarà anche fonte di una creatività per tutti gli ambiti.

7° Scorpione: avvertirete l'esigenza di condividere con il partner i momenti più belli della vostra vita quotidiana, e se siete all'interno di una relazione le diatribe si risolveranno e le questioni più spinose saranno appianate.

Avrete la volontà di evitare ogni discussione inutile e che possa nuocere alla persona amata. Riscoprirete qualche amicizia che il tempo ha allontanato da voi e che adesso potrebbe costituire una spalla nei momenti di difficoltà. In famiglia ci sarà una collaborazione molto più duratura.

8° Capricorno: purtroppo potreste fare una collezione di delusioni, e solo alcune persone potrebbero rivelarsi sincere con voi. Secondo l'oroscopo dovrete pensare a fare qualche strappo alla regola da soli. La famiglia si imbatterà in qualche incomprensione con voi, per cui non sempre potrà essere una spalla su cui appoggiarsi. L'amore invece sarà fatto di stabilità e di comprensione, ma ciò non avrà nulla a che vedere con la passionalità e il romanticismo, anzi, potreste essere chiamati entrambi a responsabilità maggiori.

Bilancia sensibile

9° Cancro: avrete molto a cui pensare, nel mese di marzo potreste rischiare di fare qualche piccola divergenza dalle questioni emozionali e sentimentali. Quindi anche l'amore potrebbe essere soggetto a 'restrizioni' per cause di forza maggiore. Non mancheranno comunque delle interazioni positive con la famiglia, con le amicizie ed anche con la persona amata. Avrete anche voglia di fare nuove conoscenze, ma non ne avrete molto il tempo, tanto meno le energie.

10° Bilancia: avrete qualche piccolo intoppo nella vostra vita amorosa e sarete sensibili abbastanza da entrare in crisi anche per alcune problematiche che potrebbero trovare una soluzione molto veloce e pratica. I molti pensieri che potrebbero affollare la vostra mente vi faranno comunque distrarre dal partner e da tutto ciò che gravita attorno alla vostra storia d'amore.

Non è detto che potreste incorrere in una separazione, ma potreste esservi molto vicini. Provate a rilassarvi insieme.

11° Vergine: le sfide che avete in altri aspetti della vostra vita potrebbero compromettere la buona andatura della vostra relazione, per cui non sempre all'interno della coppia riuscirete a comprendere le esigenze l'uno dell'altro. Purtroppo potreste 'perdere' delle amicizie che voi avete sempre reputato importanti per le situazioni più disparate e non sempre avrete incontri che possano farvi divertire. Secondo l'oroscopo i momenti di solitudine potrebbero essere migliori rispetto a quelli trascorsi in compagnia di qualcuno.

12° Leone: in questo mese particolare l'amore potrebbe non essere contemplato affatto per il vostro segno.

Secondo l'oroscopo sarete molto occupati altrove, lontano dalla sfera dei sentimenti. Con la famiglia però potreste avere delle discussioni legate alle decisioni prese in merito alla vostra vita privata nelle settimane precedenti, per cui i momenti di serenità saranno da ricercare altrove. Con le amicizie sarà necessaria un po' di attenzione per distinguere quelle sincere dalle altre.