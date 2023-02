Nell'oroscopo di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 troveremo sul piano astrologico la Luna, Urano e il Nodo Nord transitare nel segno del Toro, mentre Plutone risiederà nel domicilio del Capricorno. Il Sole assieme a Nettuno, invece, resteranno stabili in Pesci, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Giove e Venere, in ultimo, proseguiranno il transito in Ariete come Mercurio insieme a Saturno permarranno in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Toro, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: mondani.

Dopo una settimana piena di attività lavorative e faccende personali da sbrigare, ecco che nel weekend probabilmente il dodicesimo segno zodiacale vorrà momentaneamente staccare la spina dal tran tran solito e concedersi qualche momento di svago col partner e con gli amici.

2° posto Capricorno: soddisfazioni. I nati Capricorno questo fine settimana nel luogo di lavoro, sia per chi opera alle dipendenze altrui che per chi è libero professionista, avranno ottime chance di ricevere delle inaspettate quanto gratificanti gratifiche morali che saranno fonte di gran soddisfazione per il segno di Terra.

3° posto Toro: accordi. A mettersi in pausa nelle giornate di sabato e domenica i nati Toro non ci penseranno nemmeno, in quanto probabilmente avranno tutte le carte in regola per siglare un accordo oltremodo remunerativo sul fronte professionale.

I mezzani

4° posto Cancro: soluzioni. Alcuni contrattempi di natura pratica, che sulle prime faranno spazientire i nati Cancro questo weekend, faranno presumibilmente da trampolino a delle soluzioni alternative nonché efficaci che il segno d'Acqua attuerà con arguzia.

5° posto Gemelli: focus interiore. Nei ritagli di tempo che riusciranno a ottenere questo weekend, i nati Gemelli potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzioni verso loro stessi, provando ad analizzare alcune sensazioni contrastanti con le quali stanno ultimamente facendo i conti.

6° posto Scorpione: non pensarci. A causa di qualche grana nel settore sentimentale, i nati Scorpione in queste due giornate di fine febbraio avranno ottime chance di preferire prodigarsi in qualche ora di straordinario al lavoro piuttosto che sorbirsi il clima poco rassicurante che troverebbero in casa.

7° posto Leone: il minimo indispensabile.

La voglia di sbattersi a destra e a manca, nel corso del 25 e 26 febbraio, potrebbe non bussare alla porta di casa Leone, coi felini che faranno il minimo indispensabile, così da poter trascorrere quanto più tempo possibile assieme alle persone care.

8° posto Acquario: scoperte. L'alea di questo weekend invernale sarà rappresentata, con buona probabilità, da qualche amara scoperta che faranno i nati Acquario su un capo o un collega, accorgendosi che lo stesso ha giocato sporco facendola franca.

9° posto Sagittario: bocca cucita. Non potendo contare su delle fluide capacità dialettiche in queste giornate che chiudono la settimana, gli arcieri presumibilmente preferiranno rimanere in silenzio ogni qualvolta che avranno l'occasione e tale decisione si rivelerà azzeccata per scongiurare strafalcioni.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sfiduciati. Nel bel mezzo del mese dell'anti-compleanno e a pochi giorni dal cambio di marcia del Grande Maestro, i nati Vergine potrebbero avvertire un'atmosfera astrale ben poco conciliante nei loro riguardi, così dentro di loro inizieranno a provare un pizzico di sfiducia nel prossimo futuro.

11° posto Bilancia: menzogne. Pur di mantenere la pace in casa o nella cerchia amicale, i nati Bilancia avranno buone possibilità di lasciarsi andare a qualche bugia bianca, menzogna che però avrà alte chance di essere scoperta facendo fare al segno Cardinale una figura barbina.

12° posto Ariete: contrasti. Due giornate che, con ogni probabilità, significheranno nervosismo e attriti in coppia per i nati Ariete, specialmente per coloro che hanno nascosto la polvere sotto al tappeto in tal senso nell'ultimo periodo.