Nell'oroscopo di venerdì 24 febbraio 2023 troviamo sul piano astrale il Nodo Nord, la Luna e Urano transitare nel segno del Toro, mentre Venere assieme a Giove stazioneranno nel domicilio dell'Ariete. Il Sole insieme a Nettuno, invece, protrarranno il moto in Pesci, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Mercurio e Saturno, infine, proseguiranno il transito in Acquario come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: intraprendenti.

Sul fronte professionale, nel corso del 24 febbraio, il primo segno Fisso parrà essere dotato di una spiccata intraprendenza che non farà rima con incoscienza, in quanti i nativi riusciranno a mettere in atto delle mosse audaci ma ben ponderate.

2° posto Capricorno: spazio al lusso. Sia che si tratti di un oggetto high-tech, d'arredamento o un elettrodomestico, i nati Capricorno potrebbero non badare a spese per l'acquisto dello stesso, scegliendo la versione più lussuosa e costosa in circolazione.

3° posto Ariete: stacanovisti. I versanti pratici e lavorativi questo venerdì saranno, c'è da scommetterci, affrontati dai nati Ariete con un piglio stacanovista che lascerà tutti senza fiato, specialmente la terza decade che si dimostrerà anche particolarmente ambiziosa.

I mezzani

4° posto Leone: risultati top. Semaforo acceso sul verde per le faccende monetarie e professionali dei felini in questo giorno che precede il weekend, in quanto il segno di Fuoco potrà presumibilmente beneficiare di ottimi risultati al seguito che non potranno che entusiasmarlo.

5° posto Gemelli: scuse ricevute. Qualcuno facente parte della cerchia relazionale dei nati Gemelli, perlopiù un'amica, avrà buone chance di rendersi conto di aver sbagliato e, di conseguenza, di chiedere scusa al primo segno d'Aria durante questo giorno di fine mese.

6° posto Scorpione: nonostante tutto. La sensazione che potrebbero avvertire i nati Scorpione questo venerdì sarà simile ad affrontare una salita con l'automobile che, però, ha il freno a mano tirato, in quanto si renderanno conto che uscire "indenni" da questo venerdì non sarà semplice ma, nonostante tutto, si metteranno d'impegno per riuscirci.

7° posto Pesci: donare aiuto. Un parente o un amico chiederà, c'è da scommetterci, ai nati Pesci di aiutarlo col trasloco di casa oppure di dargli un passaggio all'aeroporto, sostegni pratici che il dodicesimo segno zodiacale, malgrado non sarà totalmente in vena, sarà chiamato a compiere.

8° posto Cancro: scelte da rinviare. Giornata di febbraio che per i nati Cancro risulterà probabilmente molto poco indicata per prendere delle decisioni riguardante la sfera affettiva, ancor di più l'ambito sentimentale dove sarebbe bene evitare di troncare una storia su due piedi.

9° posto Bilancia: passo di lumaca. A prescindere dall'impegno profuso questo venerdì, il segno Cardinale potrebbe dover fare i conti con un incedere parecchio lento dei suoi progetti in essere e ciò inciderà poco positivamente sul loro tono umorale.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelidi. Il clima non troppo entusiasmante che aleggerà, con buona probabilità, questo venerdì nel ménage amoroso di casa Acquario sarà frutto soprattutto del mood gelido che i nativi attueranno con l'amato bene.

11° posto Sagittario: prendere le distanze. Gli arcieri durante le ventiquattro ore in questione dovranno probabilmente fare i conti con qualche opinione forte espressa da una persona cara, presa di posizione dialettica e concettuale dalla quale farebbero meglio a prendere le distanze.

12° posto Vergine: ingoiare un rospo. Una ramanzina al lavoro, le accuse del partner o dei figli potrebbero rappresentare il neo principale del venerdì dei nati Vergine, i quali anziché ribattere dovrebbero ingoiare tale rospo per non inasprire ulteriormente l'atmosfera che aleggerà attorno a loro.