Si avvicina il weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 10 febbraio con l'oroscopo e le stelle in amore, per il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali del 10 febbraio per la prima sestina

Ariete: con la luna in opposizione qualcosa in amore non andrà come desiderate. Attenzione a come affrontare le situazioni, cercate di essere pazienti. Con Giove nel segno a livello lavorativo non mancano progetti, cercate però di evitare situazioni di stress.

Toro: giornata interessante per l'amore.

Sentite l'esigenza di esprimere i vostri sentimenti in modo concreto. Non mancano opportunità nel lavoro, è possibile che possiate esprimere le vostre potenzialità. Recupero di energia.

Gemelli: in ambito sentimentale con la luna in buon aspetto potete affrontare delle discussioni che da tempo tenete in stand by. In ambito professionale cercate di non isolarvi, il momento è giusto per esprimere voi stessi.

Cancro: nel lavoro sono in arrivo delle novità, ma cercate di non tornare su questioni che riguardano il passato. A livello sentimentale è un momento sottotono, non riuscite a concentrarvi su ciò che realmente vi interessa.

Leone: nella giornata di venerdì 10 febbraio Mercurio sarà in opposizione, possibili divergenze riguarderanno il lato amoroso.

Nel lavoro gratifiche in arrivo, cercate però di non complicare le cose.

Vergine: per il sesto segno zodiacale c'è un momento di nuova stabilità in particolare a livello lavorativo. In amore sentite la necessità di mettere alla prova una persona, cercate vivi di vivere questa giornata con maggiore energia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la luna nel segno giornata interessante in particolare per l'amore. In campo lavorativo possibili accordi, ma alcune funzioni potrebbero ritardare.

Scorpione: la giornata di venerdì 10 febbraio sarà caratterizzata da cambiamenti a livello professionale.

Salute e recupero, mentre in amore esigente maggiore chiarezza.

Sagittario: a livello amoroso cercate di mantenere la pazienza, alcune reazioni potrebbero influenzare negativamente il vostro rapporto. In ambito professionale non mancano progetti, siate però cauti.

Capricorno: in amore in arrivo conferme, con anche Venere favorevole. Rimandate le discussioni nei prossimi giorni. In ambito professionale è il momento di esprimere al meglio le vostre potenzialità.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da una certa agitazione in ambito amoroso. Nel lavoro sono possibili dei nuovi sbocchi, qualcuno potrebbe rinnovare il proprio percorso.

Pesci: questo venerdì è caratterizzato da belle stelle soprattutto per l'amore. Nel lavoro non è il momento di pensare a cambiamenti.