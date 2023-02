Nella settimana dal 13 al 19 febbraio sul piano astrale il Sole si sposterà dal domicilio dell'Acquario (dove risiedono Saturno e Mercurio) al segno dei Pesci (dove transitano Venere e Nettuno). Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come Plutone resterà stabile nel domicilio del Capricorno. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano assieme al Nodo Nord proseguiranno il transito in Toro. La Luna, infine, viaggerà dal segno dello Scorpione all'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Bilancia, meno benevolo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: colpo di coda. Saturno, il Sole e Mercurio diretti e in forma smagliante sino a sabato potrebbero voler fare un regalo di quelli che accorpano Natale e compleanno assieme, un dono che profumerà di rivoluzione ma anche di grandi responsabilità e che mostrerà tutte le sue sfaccettature soltanto a partire dalla seconda settimana di marzo.

2° posto Bilancia: direzioni chiare. Eccezion fatta per le controverse giornate del 17 e 18 febbraio, la settimana in questione avrà buone chance di tracciare un sentiero evolutivo ben definito per i nati Bilancia, i quali saranno spinti dal parterre astrale a imboccare lo stesso senza timore alcuno. Domenica eccelsa per riprendere le redini della passionalità.

3° posto Pesci: rinforzi in arrivo. La settimana sembrerà dividersi in due tronconi per i nati Pesci, dove la parte più entusiasmante sarà rappresentata da lunedì, martedì e le giornate da venerdì a domenica, mentre nel lato meno piacevole ci saranno il 15 e 16 febbraio. I giorni benevoli consentiranno al dodicesimo segno zodiacale di fare metaforiche provviste per la primavera in termini di progetti e investimenti di denaro, specialmente domenica quando il Luminare giallo inizierà a flirtare con la Bianca Signora.

Mercoledì e giovedì, invece, il bottino energetico sarà ridotto all'osso e i nati del segno dovranno rinviare diverse attività e appuntamenti in programma.

I mezzani

4° posto Cancro: luce in fondo al tunnel. Dopo le due giornate iniziali all'insegna delle piacevolezze amorose, bisognerà presumibilmente stringere i denti da mercoledì a sabato per i nati Cancro ma ne varrà assolutamente la pena in vista del cambio astrale domenicale.

La settimana, difatti, si chiuderà con l'inizio del mese del compleanno dei Pesci e ciò comincerà a far scorgere al segno Cardinale i primi spiragli di luce in fondo al tunnel.

5° posto Ariete: focus sui dettagli. Sino alla giornata di giovedì, i nati Ariete dovrebbero trascorrere delle giornate pressoché routinarie, dove all'orizzonte non paiono esserci grosse novità o scossoni di sorta. Venerdì e sabato, ma soprattutto domenica, invece per il segno di Fuoco comincerà un periodo di revisioni progettuali, perlopiù incentrate sulla coppia, dove sarà bene iniziare a fare attenzione ai dettagli ed eventualmente apportare delle proficue modifiche agli stessi.

6° posto Leone: stop al superfluo. Settimana durante la quale i felini navigano a metà classifica perché le configurazioni astrali, suggerendogli di eliminare tutto ciò che è superfluo od obsoleto per la loro esistenza, gli permetteranno di riprendere le redini del loro benessere psico-fisico.

Per uscire definitivamente dall'impasse che dura, in maniera più pressante, da dicembre 2020 però bisognerà attendere ancora un po', ma l'uscita del Sole dall'opposizione è più di un indizio in tal senso.

7° posto Toro: niente esagerazioni. L'opposizione Luna-Urano in onda il 13 e 14 febbraio spingerà, c'è da scommetterci, i nati Toro a dare un taglio alle esagerazioni a tavola, col segno che deciderà di mettersi a stecchetto nonostante la voglia di pasti luculliani sarà alta per colpa di Giove in dodicesima casa. Coloro che perseguiranno un regime alimentare più equilibrato e sano, riceveranno già i primi risultati dalla bilancia nelle giornate di venerdì e sabato. Un pizzico di nostalgia, inoltre, pervaderà le menti del terzo decano nella giornata conclusiva.

8° posto Scorpione: mostrarsi fragili. La probabile arma in più dei nati Scorpione nelle giornate iniziali e finali della settimana sarà di mostrarsi fragili con le persone che gli vogliono bene, facendo volutamente emergere i lati più vulnerabili del loro carattere. Questo si rivelerà un vero e proprio dono perché cimenterà la simbiosi in coppia oppure consoliderà un'amicizia nata da poco, sebbene mettere alla mercé la loro fragilità sarà un esercizio duro per un segno Fisso coriaceo come il loro.

9° posto Gemelli: inizio smart. Da segnare sul calendario di casa Gemelli ci saranno le giornate di lunedì e martedì, ma anche il pomeriggio di venerdì, quanto il segno Mutevole riuscirà a raggranellare un risultato professionale degno di nota, anche se per riuscirci dovrà sudare le proverbiali sette camicie.

Negli altri giorni, invece, sarà probabile dover fare i conti con un umore ballerino e qualche attrito nella cerchia relazionale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: scelte complicate. Se nella prima parte della settimana i nati Vergine potranno godere di influssi planetari pressoché neutrali o poco invasivi, nella seconda parte il clima astrale comincerà a incupirsi e, come se non bastasse, il segno di Terra sarà chiamato a operare delle scelte alquanto complicate. Tali decisioni coincideranno con con lo Stellium in opposizione, poi a inizio marzo anche Saturno comincerà a guardarli di sguincio, quindi sarà bene ponderare a dovere le scelte in questione, perché esse influenzeranno l'andamento astrale per i prossimi tre anni.

11° posto Sagittario: attrazioni da evitare. Prendere una sbandata per il migliore amico, un collega stravagante o un capo eccentrico sarà l'alea degli arcieri in questa settimana, specialmente da mercoledì a sabato. In queste giornate sarà facile per il segno di Fuoco scoprirsi attratto da persone con le quali ha a che fare giornalmente, o quasi, anche se queste ultime non combaceranno affatto col percorso evolutivo personale. A fronte di ciò, sarà bene che il segno del Sagittario calmi i bollori e si dedichi a qualche hobby.

12° posto Capricorno: rinunce. L'ambito famigliare potrebbe rappresentare il tallone d'Achille per i nati Capricorno nel corso di questa settimana, in particolar modo sino a sabato.

Non dovrebbe trattarsi di contrasti col partner o coi figli, bensì di rinunce di ordine economico che il segno Cardinale si vedrà costretto ad operare per tenere acceso il bollino verde del bottino finanziario.