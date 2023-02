L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 febbraio 2023. I transiti astrologici di questo inizio weekend saranno guidati da un'energia che incoraggia la creatività e la ricerca della giustizia. Sarà un giorno di sentimenti contrastanti, ma anche di grandi opportunità. I sentimenti saranno in primo piano con la Luna in Scorpione pronta a incoraggiare l'intimità e la connessione con gli altri. Sarà un buon momento anche per esprimere i propri sentimenti, soprattutto per dare nuova linfa a precedenti situazioni. Lavorativamente parlando, è un ottimo momento per fare networking, trattare affari e intraprendere nuove iniziative.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 11 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Positiva quanto basta la giornata di sabato. Se ci fosse stato in precedenza un momento di appannamento nella relazione, niente paura: da ora in avanti si riprenderà a volare su un cielo abbastanza sereno. Alcune questioni restano ancora aperte, ma tutto andrà in una fase di scioglimento, un percorso in discesa. Il buon dialogo risulterà da adesso in avanti ancora più facilitato. Potete star sicuri che gli influssi benefici delle stelle illumineranno la vostra giornata, rendendola gradevole e con anche una piccola sorpresa, forse inaspettata.

Una persona che non sentivate da parecchio si rifarà viva e, magari, potrebbe (ri)nascere qualcosa di dolce. La vostra attività, intanto, potrebbe diventare più remunerativa e portare nel tempo le soddisfazioni che cercate. Guardatevi dai colleghi con smania da protagonismo.

Toro: ★★★★. Positivo abbastanza il primo giorno di weekend.

Venere ritorna a spalleggiarvi, così armonia e serenità abiteranno di nuovo nella vostra relazione. Inoltre, sensibilità, intuito e, in certi casi, anche un pizzico di innocente preveggenza, potranno trovare spazio felice nella vostra storia amorosa. La presenza di Urano nel segno farà sentire un forte bisogno di lasciarsi coccolare e magari anche di appoggiarsi alle spalle di qualcuno che possa sostenere le attuali ansie.

Per molti di voi sarà bellissimo scoprire di poter contare su una bella persona, alla quale tenete molto sapendo che è la sola capace di rendervi finalmente sereni. Sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista sul lavoro. Farete, infatti, comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 11 febbraio presenta un sabato un po' strano, negativo, forse anche tendente a favorire ritmi lenti e stanchezza cronica soprattutto alle gambe. Sentirete che è arrivato il momento di definire con più chiarezza i contorni della vostra relazione, ma con la Luna antipatica però potrebbe essere assai azzardato, se non difficile, riuscire in tal senso.

Vi troverete di fronte all'ostacolo di un partner testardo, tale da non volerne sapere di venirvi incontro: questo potrebbe rovinare la realizzazione di alcuni vostri desideri. Ci sono dei dettagli che devono essere definiti ma, al tempo stesso, non avete la possibilità di sistemare le cose, con il risultato di un nulla di fatto (per ora). L'Astrologia esorta a non trascurare alcun dettaglio che potrebbe fare la differenza sul lavoro. Ultimamente state commettendo diversi errori a causa della vostra superficialità.

Oroscopo e stelle dell'11 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottima giornata per volare in amore! Ci sarà un grande fermento nella vostra relazione, Cupido sarà dalla vostra parte, cosa che gioverà molto al rapporto di coppia.

Grazie al suo appoggio, vivrete momenti piacevoli con il vostro partner e sarà un vero e proprio toccasana per la vita a due. Se siete single, comunque potreste fare un incontro molto interessante: fate affidamento solo sulle vostre sensazioni, perché il vostro intuito già da oggi sarà eccezionale e infallibile. Sul lavoro intanto la situazione generale evolverà su una tranquilla calma, forse apparente. Perciò, mantenete sempre alta l'attenzione in ciò che andrete a fare. Siete stimati soprattutto per l'impegno che mettete nella vostra mansione: continuate così!

Leone: ★★★★. Si prevede un inizio weekend buono. La Luna esorta ad inseguire i vostri sogni, ovunque essi vi vogliano condurre. Avete infatti tante idee, molte sicuramente fantastiche, che vi girano per la testa da un pezzo.

Il periodo, certamente positivo per i sentimenti, porterà una ventata di leggerezza. Questo vi farà vivere una storia romantica, spensierata e colma di nuova passione, con un partner divertente e sensibile. Gli influssi benefici delle stelle vi renderanno in qualche caso davvero spumeggianti, pieni di entusiasmo. Il vostro fascino in questi giorni è ai massimi livelli, quindi sono possibili incontri improvvisi con persone interessanti. La vita lavorativa scorrerà nel pieno della tranquillità. L'aspetto più interessante sarà dato dal rapporto, collaborativo e affettuoso, che instaurerete con qualche collega.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 11 febbraio predice un periodo di calo generale. La Luna farà venir fuori da qualcuno di voi un forte senso di inadeguatezza generale, il che si rifletterà sull'umore personale.

Non siate troppo critici con voi stessi, non ve lo meritate proprio! Pensate piuttosto a come sistemare eventuali errori fatti verso il partner e come rendere più ammiccante e sincera la relazione. Puntate molto sulla serenità, anche perché discussioni e battibecchi ultimamente stanno mettendo a soqquadro i pensieri e le emozioni di molti nati sotto questo segno. Evidentemente qualcosa nella vostra vita deve cambiare; sapete anche che opporre resistenza a certe situazioni sarebbe più controproducente che altro, onde per cui... Sul lavoro invece avrete da ridire sull'atteggiamento di un/una collega. Cercate di non fare commenti pesanti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'11 febbraio.