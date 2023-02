Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 febbraio invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a dialogare di più. I Sagittario sono un po' irritati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 10 febbraio vi invitano a stare lontani dalle discussioni, specie sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo irruenti.

11° Acquario: Cupido proprio non si decide a scoccare la freccia. Se siete single, trovare la persona giusta potrebbe essere più difficoltoso del previsto. Cercate di essere pazienti.

10 Bilancia: in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido. Cercate di essere un po' più flessibili e propensi a cimentarvi nelle avventure che la vita porrà sul vostro cammino.

9° Vergine: interessanti risvolti in amore. Ci sono delle situazioni che potrebbero cambiare da un momento all'altro e rendere la vostra vita un po' diversa dal solito. Non fermatevi al primo intoppo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: le stelle sono altalenanti. Ci sono giorni in cui il vostro umore è alto e altri in cui lo sentite sotto i piedi. Cercate di essere equilibrati e di non prendervela con le persone care.

7° Ariete: secondo l'oroscopo del 10 febbraio avete la Luna opposta.

Questo vi farà perdere un po' di lucidità: se dovete prendere delle decisioni importanti, cercate di rimandarle.

6° Scorpione: chi svolge una professione alle dipendenze dovrà ingoiare qualche rospo. Non bisogna incarnare sempre lo spirito della contraddizione, talvolta è necessario essere più accondiscendenti.

5° Cancro: prendetevi cura di quello che avete e soprattutto delle persone che sono al vostro fianco.

Meglio essere determinati e sbagliare, ma pensando con la propria testa, che seguire le direttive di altri.

Oroscopo segni fortunati 10 febbraio

4° in classifica, Gemelli: se avete avuto dei disguidi, o ricevuto delle delusioni, è il caso di parlarne apertamente senza polemizzare troppo. Nella vita è necessario il dialogo in ogni tipo di relazione.

3° Toro: in amore dovreste fare voi il primo passo, on aspettate che siano gli altri a muoversi. In ambito professionale siate piuttosto intraprendenti e vedrete che non ve ne pentirete.

2° Pesci: siete un po' nostalgici in questo periodo. I ricordi è bene portarli con sé e usarli per capire quali errori non bisogna ripetere. Adesso, però, è necessario guardare al futuro, che è più roseo di quanto possiate immaginare.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 10 febbraio vi invitano a cogliere l'attimo. Non rimandate a domani tutto quello che potreste fare oggi e ricordatevi che bisogna sempre osare nella vita.