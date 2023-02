L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 febbraio. le analisi astrologiche proseguono in questo contesto analizzando i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale, ossia quelli compresi dalla Bilancia sino ai Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Lunedì abbastanza buono in generale. Qualcuno comunque potrebbe essere nel bel mezzo di un periodo fatto da alti e bassi: tranquilli, sappiate che potrete contare su una energia creativa ai massimi livelli.

La Luna in Scorpione in parte vi donerà una buona dose di curiosità, intelletto e spirito di avventura. In amore, cercate di essere aperti, comprensivi e sinceri con il vostro partner. Nel lavoro, la vostra già enunciata energia creativa potrebbe dare una buona spinta in più, ma non dimenticate di fare un passo alla volta. Prendetevi il ​​tempo necessario e, senza fretta, ricordate di essere un po' più flessibili del solito.

Scorpione: ★★★★★. Questo 13 febbraio potrebbe essere davvero una giornata da vivere "alla grande" per molti nati sotto il segno dello Scorpione. La Luna presente nel vostro segno porterà una maggiore sensibilità e tanto buon intuito. Sarete in grado di prendere buone decisioni, sia in amore che nel lavoro.

Nel campo sentimentale cercate di essere più aperti alle esperienze che vi si dovessero presentare. Nel lavoro avrete tutte le risorse necessarie per portare a termine alcuni dei vostri progetti, quindi non scoraggiatevi se doveste incontrare qualche ostacolo lungo il percorso quotidiano. La chiave è essere resilienti e perseveranti.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 13 febbraio indica che sarete pronti ad affrontare una giornata ricca di opportunità. La vostra energia positiva unita alla passione saranno le armi più potenti a disposizione per eventualmente ribaltare sorti avverse. Nella sfera dell'amore, questo lunedì potrebbe essere un momento di grande intesa e comprensione reciproca tra voi e il partner.

La vostra resistenza emotiva sarà un grande vantaggio. Sul lavoro, l'ottimismo e la determinazione saranno le vostre alleate più potenti. Seguite la buona ispirazione e i vostri sogni puntando su qualcosa di grandioso!

Oroscopo e stelle del 13 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Molti nativi del segno questo lunedì potrebbero incontrare una giornata piuttosto difficile, soprattutto a livello emotivo. Avrete una tendenza a essere estremamente critici nei confronti di voi stessi e delle persone intorno a voi. Cercate di non reagire in modo impulsivo alle situazioni negative che incontrerete. In amore, evitate di prendere decisioni radicali, soprattutto se non sarete sicuri di quello che cercate.

Prendete le cose con calma, riflettendo su ciò che è meglio per voi e per la vostra relazione. A livello lavorativo, cercate di mantenere la calma e non fatevi prendere dallo stress.

Acquario: ★★. Si prospetta una giornata un po' negativa, ma non scoraggiatevi. Ci sono ancora delle opportunità di raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda l'amore, dovete fare attenzione alle vostre emozioni e agli impulsi. Potreste essere tentati di agire in modo impulsivo o di dire qualcosa di cui poi vi pentireste. Prendete un po' di tempo per riflettere prima di prendere una decisione importante. Inoltre, ricordate che a volte, le cose non vanno come previsto. Cercate di non lasciarvi abbattere dagli imprevisti, cercate di trovare soluzioni creative.

Per quanto riguarda il lavoro, vi sono alcuni cambiamenti che non possono essere evitati e dovete essere in grado di adattarvi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 13 febbraio, pronostica una giornata abbastanza buona per voi nativi dei Pesci. In questo periodo a livello sentimentale molti si sentiranno piuttosto sicuri di sé. Per quanto riguarda l'amore, da single, da prendere in considerazione la possibilità di avviare una relazione che possa essere duratura e appagante. Quando si tratta di lavoro, invece, diciamo che è il momento di prendere in mano le redini della situazione e di non lasciare che gli eventi possano prendere il sopravvento. Sebbene sia una giornata più che sufficiente, molti Pesci dovrebbero cercare di sfruttare al meglio le opportunità che possono presentarsi loro. Sarà necessario essere più decisi nelle proprie scelte: cercate di mantenere una buona concentrazione.