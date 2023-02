Arriva la giornata di martedì 14 febbraio 2023, in cui gli innamorati festeggiano San Valentino. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci per quanto riguarda le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Le previsioni astrali del giorno di San Valentino

Ariete: in amore c'è una buona capacità di azione grazie alla Luna favorevole, potreste portare la vostra relazione a un livello superiore. Nel lavoro alcuni potrebbero anche cambiare ruolo, richieste da fare adesso.

Toro: per i sentimenti avrete la possibilità di ritrovare stabilità, in particolare se una relazione fino a ora non ha funzionato.

Nel lavoro c'è da portare avanti un progetto, analizzate tutte le possibili strade.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle in questa giornata saranno in opposizione, sono previste diverse tensioni. Nel lavoro una "partita" importante potrà essere vinta, complessivamente non mancheranno delle buone notizie.

Cancro: in una storia d'amore c'è la necessità di capire quello che interessa davvero, per questo motivo è meglio pensare prima di agire. A livello lavorativo non è escluso che ci sia una scelta da fare a breve.

Leone: in amore un incontro fortuito non sarà da sottovalutare, questo è complessivamente un momento migliore per voi. Nel lavoro Giove porta qualche dubbio e qualche ritardo, i contrasti non mancheranno.

Vergine: per i sentimenti gli incontri non saranno semplici da gestire in questa giornata, la Luna porta qualche momento di difficoltà. Nel lavoro ci sono diverse ambizioni, il periodo comporterà qualche margine di azione in più.

Bilancia: per i sentimenti si preannunciano dei miglioramenti, è una giornata in cui potrete fare molto nella vita coppia, anche per i single gli incontri saranno interessanti.

Nel lavoro potranno nascere nuove collaborazioni, oppure potrebbe arrivare un cambiamento di ruolo, comunque bisognerà fare scelte non azzardate.

Scorpione: in amore la giornata porterà nuove emozioni, c'è la possibilità di un nuovo recupero. Nel lavoro alcune problematiche potrebbero tornare entro il prossimo weekend.

Sagittario: a livello sentimentale potreste cercare un chiarimento nella vita di coppia, sono molte le emozioni in questo periodo.

Nel lavoro ci sono diverse decisioni da prendere, sarà possibile accettare nuove proposte.

Capricorno: in amore la giornata che porterà maggiore serenità, non è escluso però che ci sarà un importante argomento da affrontare. Nel lavoro è un periodo da sfruttare con delle scelte importanti che sono da fare entro i prossimi giorni.

Acquario: per i sentimenti cercate di ritrovare un accordo in una storia e Mercurio nel segno propone nuove decisioni da prendere. Nel lavoro cercate di risolvere un problema senza rimandare.

Pesci: in amore Luna in opposizione, non sottovalutate in questa fase una proposta che arriverà. Nel lavoro una decisione che dovevate in queste ore prendere potrà essere rimandata di qualche tempo.