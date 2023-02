Ha ormai preso il via la giornata di giovedì 23 febbraio: si avvicina la fine del mese più corto dell'anno, ma intanto arrivano nuovi cambiamenti astrologici per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo con le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata di forza, in particolare se c'è stata una delusione recente da ora si potrà guardare oltre. Nel lavoro la Luna favorevole porta maggiore forza.

Toro: in queste ore c'è uno stato di maggiore energia per i sentimenti, anche per i single non mancherà la possibilità di rimettersi in gioco.

Nel lavoro è meglio non dare spazio a inutili provocazioni, non mancherà però qualche momento di ritardo.

Gemelli: a livello sentimentale torna una buona vitalità, potrete affrontare tutto con maggiore energia. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano adesso.

Cancro: in amore le stelle ora sono dalla vostra parte, evitate solo alcune tensioni di troppo. A livello lavorativo dal mese prossimo arriveranno delle soddisfazioni in più.

Leone: per i sentimenti (con la Luna nel segno) c'è uno stato di maggiore creatività, potrete trovare nuovi successi. Nel lavoro sarà possibile discutere anche per motivi banali, fate attenzione.

Vergine: a livello sentimentale le nuove relazioni porteranno qualcosa in più, nel complesso sarà importante mantenere anche un certo distacco dalle provocazioni.

Nel lavoro non è un periodo difficile, ma la vostra pazienza non è al massimo.

Previsioni e oroscopo del 23 febbraio per la seconda sestina

Bilancia: in amore potrete fare il massimo adesso, attenzione però a diversi pianeti in opposizione che portano qualche calo. Nel lavoro qualcuno ha iniziato un nuovo progetto da poco, mentre per altri arriveranno dei cambiamenti importanti dal mese prossimo.

Scorpione: a livello amoroso c'è qualche conflitto, specie nelle storie nate di recente, sarebbe necessario maggiore ottimismo. Nel lavoro qualcuno ha in mente un nuovo progetto o una nuova trattativa.

Sagittario: in amore la situazione generale regala dei momenti importanti per ripartire, ci sono però alcune tensioni da dover calmare.

Nel lavoro si può iniziare un nuovo progetto, avrete la possibilità di sviluppare nuove idee.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata da prendere con le pinze, dovete fare attenzione alle parole che userete adesso. Nel lavoro le tensioni sono superate e ci sarà un recupero. Nel complesso ci vorrà pazienza nei rapporti con gli altri.

Acquario: per i sentimenti è una giornata positiva, anche grazie alla Luna in buon aspetto, c'è una grande volontà di azione da adesso in poi. Nel lavoro torna uno stato di maggiore forza in queste ore.

Pesci: in amore questa giornata vede dei momenti di agitazione, nel complesso qualcuno deciderà di essere più selettivo da adesso. Nel lavoro ci sono buone idee che a breve possono essere rilanciate, intanto sono favoriti i contatti con altre persone.