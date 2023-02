L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 febbraio 2023. Sotto analisi la giornata numero cinque dell'attuale settimana, rischiarata dalla luce buona della Luna in Toro. Ad essere valutati in questa fase esclusivamente i sei simboli rientranti nella prima tranche zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire come andrà la giornata di venerdì prossimo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 24 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Rallegratevi, perché avete dinnanzi un cielo che progressivamente diventerà privo di nuvole. Sarà per voi l'Astrologia a pilotare le danze, donandovi il buonumore e un generale rasserenamento tra voi ed partner. Sensibilità e intuito sono altri doni che pianeti versatili e in parte estrosi, a partire dalla prima serata tenderanno a inviarvi. Finalmente avrete un po' di tempo da dedicare all'amore e alle emozioni, e voi sapete bene quanto questo tempo sia prezioso e unico. Il cielo della giornata non abbandonerà nessuna delle vostre ambizioni, favorendo un grande fermento anche nel lavoro. In questo periodo un positivo influsso astrale aiuterà la nascita di nuove iniziative.

Toro: 'top del giorno'. Giornata vincente e fortunatissima su molti fronti. La Luna questo venerdì entrerà nel vostro segno risultando in aspetto armonico. Buone notizie in arrivo per l'amore: tutta la giornata o quasi sarà carica di suggestioni romantiche, il che vi porterà a immaginare un futuro luminoso con la persona amata.

Fareste molto bene se riuscirete a pensare in grande, anche perché tutto prima o poi si avvererà. È arrivato il momento di stappare lo spumante: in questo periodo infatti, molte cose stanno per cambiare in meglio; intanto, assaporerete l'ottimismo che finalmente vi avvolgerà accompagnandovi piacevolmente verso la felicità. Sul lavoro la fantasia durante questa giornata sarà galoppante: potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 24 febbraio senz'altro vi annovera a pieno titolo tra i segni favoriti in ambito sentimentale. Un’esplosiva voglia di vivere solleciterà un impellente desiderio amoroso, non solo in voi ma anche nella persona che avete nel cuore. Vi immergete in sentimenti intensi, ricambiati da un partner premuroso, specie se siete da poco entrati in un nuovo legame. Se poi la giornata si limitasse a un solo incontro passionale, magari un effimero quanto intenso contatto sensuale, sarà ad ogni modo goduta e perfetta; questo vi renderà euforici e pieni di vitalità. Tenetevi pronti a vivere delle emozioni nuove: arriveranno molto presto nuove emozioni pronte ad animare l'esistenza.

Nel frattempo, godete e gioite e non pensate a null'altro, ok? Sul lavoro sarete allettati da una nuova proposta riguardante l'attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e sviluppo.

Oroscopo e stelle del 24 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Un venerdì abbastanza ostico da vivere: in generale potrebbe registrarsi un brusco calo di positività. State concentrando l'attenzione solamente sulle vostre esigenze, arrivando forse anche a trascurare in maniera vistosa quelle degli altri; in particolare quella della persona che più amate al mondo. Se fosse, vi diciamo subito che state commettendo un grosso errore. Certo che con una Luna dissonante (quadratura con Plutone), potrebbero esserci forti tensioni in alcune relazioni.

Influssi negativi ostacoleranno il libero fluire delle emozioni: già per natura molti di voi hanno difficoltà a esprimere certi vostri sentimenti, figuriamoci ora che le cose si stanno per fare più complicate del solito. Nel lavoro non focalizzatevi troppo sui piccoli problemi, rischiereste di ingigantire troppo le cose. Tale scelta potrebbe influenzare in maniera negativa il vostro umore.

Leone: ★★★★. Buon periodo in arrivo. Le previsioni zodiacali di venerdì comunque evidenziano la possibilità che vi possano essere i soliti alti e bassi ai quali siete già in parte abituati. La comunicazione sarà fondamentale nella vita di coppia, il che vi permetterà di scoprire una grande quantità di informazioni in più sul partner e anche su voi stessi.

Avete il mondo a portata di mano, basta solamente dare prima di chiedere: tutto andrà come sperato. Se state vivendo un periodo di riflessione voltatevi indietro cercando di imparare dagli errori del passato. In amore, in merito a chi è single diciamo che le conquiste andranno fatte giorno dopo giorno presupponendo un cielo positivo, solo così riuscirete a esprimere i vostri veri sentimenti, in modo chiaro. Niente accenni e allusioni quindi ma parole semplici, dirette, pronte ad arriveranno dritte al centro del cuore di chi ascolta. Nel lavoro, sarà tutto un fiorire per voi in questo giorno di febbraio: conferme di buon operato, progetti e iniziative.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 24 febbraio, vista la carta del cielo invoglia a stare sereni.

Esploderà intensa la passione in questo giorno anche con stelle parzialmente a favore. La routine o l'abitudine in generale non dovranno mai tentare di farvi smettere di provare emozioni verso il partner. Sia che abbiate una relazione di lungo corso oppure condividiate un rapporto nato da poco, essere e agire in sincerità vi darà l'opportunità di vivere una bella relazione e per sempre. Una frizzante Venere vi aiuterà a far capire agli altri ciò che volete: siate chiari, diretti e spontanei. Questo è il momento ideale per lanciarsi in nuove iniziative amorose, se single: approfittate. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo. Questo vi darà una grande forza mentale, dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta: se ben usati potranno dare ottimi risultati.

