Inizia per tutte e dodici i segni zodiacali una nuova settimana che vedrà sia la conclusione del mese di febbraio sia l'inizio di quello di marzo. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 27 febbraio 2023 con tutte le indicazioni astrologiche e le novità che ci saranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore con Venere nel segno ci sono sensazioni speciali da vivere, buoni auspici questa settimana. Nel lavoro momento che potrebbe portare un po' di stress, questo perché vi state impegnando molto.

Toro: per i sentimenti periodo che vede una revisione, questo perché emotivamente dovete riprendervi.

Nel lavoro ci potranno essere buone opportunità.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vede la Luna nel segno che porterà una buona energia, stelle che sono della vostra parte. Nel lavoro ci sono novità, potrete vivere momenti di recupero.

Cancro: in amore giornata che porta qualche emozione in più, potreste allontanarvi da persone che non sentite più vicine. A livello lavorativo ci sono stati dei dubbi si potranno fare ora delle scelte.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento migliore, ci sono occasioni importanti per voi. Nel lavoro con Venere in buon aspetto c'è più voglia di fare e di prendere decisioni importanti.

Vergine: a livello amoroso se c'è un problema sarà da chiarire, potrebbe non mancare un piccolo conflitto.

Nel lavoro è difficile che possano accadere cose che non desiderate.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore torna una certa agitazione in questa fase, ci vorrà maggiore prudenza. Nel lavoro qualcosa si muove, momento giusto per fare delle scelte.

Scorpione: a livello sentimentale Mercurio dissonante chiede di fare attenzione nei rapporti, qualcosa potrebbe non andare.

Nel lavoro situazione che va sempre curata, qualcosa potrebbe però non andare adesso.

Sagittario: per i sentimenti fase che vede la Luna in opposizione, riprendete ora in mano la vostra vita. Nel lavoro per chi ha un'attività in proprio ci sono grandi conquiste adesso.

Capricorno: per i sentimenti meglio evitare discussioni, Venere invita a essere cauti in questa giornata.

Nel lavoro coloro che hanno avuto un passato importante avranno buone possibilità.

Acquario: a livello sentimentale giornata che vedrà un momento di recupero grazie a diversi pianeti nel segno, attenzione solo a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro meglio aspettare prima di prendere una decisione adesso.

Pesci: in amore fase che vede un cambiamento e possibili vittorie, i nuovi incontri saranno interessanti. Nel lavoro attenzione a qualche momento di difficoltà, adesso contano le azioni piuttosto che le parole.