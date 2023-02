L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 febbraio. In questa sede andremo a valutare i sei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale: curiosi di sapere come andrà la giornata di martedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Ottima giornata in arrivo per tantissimi del segno. La capacità di cogliere al volo le buone occasioni e l'ottimismo, che senz'altro vi accompagnano in questi giorni, sono qualità che vanno sfruttate.

Ben protetto dalle stelle, il settore professionale garantisce successo e gratificazioni. Attenzione, però a non dare nulla per scontato, perché un collega o un collaboratore dispettoso potrebbe giocare uno scherzetto poco divertente e farti perdere tempo e denaro. Il passato va archiviato, e questo lunedì potrebbe essere la giornata adatta per farlo. Mettete fuori gioco ciò che è stato o vi ha fatto soffrire e pensate in positivo: le stelle sono con voi!

Scorpione: ★★. Giornata poco positiva a causa di qualche grana sul lavoro o per piccole discussioni in ambito famigliare. Sentendovi messi sotto torchio vi muoverete male e incasserete qualche severo rimprovero da chi mai ve lo sareste aspettato.

Fate particolare attenzione a non farvi coinvolgere in acquisti sbagliati: spendendo male i vostri soldi potreste ritrovarvi col conto in rosso. Rispettate le gerarchie sul lavoro e non sconfinate soprattutto se essendo alle prime armi, non siete ancora del tutto padroni del mestiere. In amore, sospetti ingiustificati riguardo la fedeltà del partner potrebbero portare confusione nei sentimenti: da tenere a bada con polso fermo e tanto, tantissimo buonsenso.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 28 febbraio mette sul piatto della bilancia una giornata molto positiva. Grazie alla Luna in Gemelli, rafforzata dalle vivaci confluenze di Mercurio e Saturno, la giornata soprattutto nel lavoro non potrebbe avere un impulso migliore. Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete.

Tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. In amore, la serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti: i vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Oroscopo e stelle del 28 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo sufficientemente buono, non privi comunque dei soliti alti e bassi che non mancano mai. Approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di relax. Mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby che vi piacciono. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito.

Nel lavoro invece, avete bisogno di ricaricarvi e di chiarire le idee. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma per il mese che sta per concludersi. In amore, se le cose non vanno come vorreste, cambiate registro, magari mettendo in chiaro le esigenze di entrambi ed evitando di prevaricarvi.

Acquario: ★★★★★. Carriera e immagine sociale in primo piano. L'attività si profila abbastanza frenetica e le vostre iniziative pronte a decollare una volta per tutte. È probabile che oggi o domani dobbiate fare qualche ora di straordinario al lavoro: poco male, i soldi non bastano mai... Sappiate intanto che siete nelle condizioni ideali per ottenere nuove posizioni di potere. Sfruttate le energie per fissare alcuni punti a favore con le persone con le quali operate.

Non da meno sono le previsioni per la sfera sentimentale che è favorevole a ogni tipo di iniziativa, compresa una bella dichiarazione d'amore. In arrivo mail e messaggi con buone notizie.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 28 febbraio, mette in conto la possibilità che possa maturare un momento poco brillante, senz’altro non all’altezza dei vostri standard: colpa di chi? Della Luna in Gemelli, ovviamente, pronta ad apportare intralci e confusione in ogni dove. Controllate l’emotività, anche se potrebbe essere un’impresa: nel corso di una discussione in famiglia non siate minacciosi ma cercate il dialogo costruttivo. Incomprensioni nel lavoro: invece di agire con la solita decisione spesso mostrate insicurezza e non riuscite a venire a capo degli impegni. Controllate l’agitazione. In amore, pensieri inutili vi tengono in ansia: puntate sull’affetto di chi vi sta vicino.