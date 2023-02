Si sta avvicinando un nuovo fine settimana per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'oroscopo di venerdì 3 febbraio 2023, con tutte le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 3 febbraio 2023: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore sfruttate questo periodo per fare qualcosa di importante, ma attenzione alla Luna in opposizione. Nel lavoro è un momento utile per fare delle scelte in vista del futuro, ma evitate di strafare.

Toro: per i sentimenti la Luna è favorevole, quindi tutto potrà essere gestito con maggiore serenità.

Nel lavoro i nuovi progetti sono da seguire con cura, successivamente arriveranno dei risultati.

Gemelli: a livello sentimentale il cielo è stabile, evitate di esagerare con le richieste al partner. Qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti. Nel lavoro Mercurio in buon aspetto permette di affrontare le eventuali questioni che colleghi e superiori vi porranno.

Cancro: in amore la situazione si fa interessante e non mancheranno dei risultati anche inattesi. C'è volontà di riscatto. A livello lavorativo la giornata porta alcune situazioni difficili da sbloccare.

Leone: a livello sentimentale sarà possibile risolvere un problema, le emozioni che vivrete comunque saranno speciali. Nel lavoro è opportuno agire al più presto per raggiungere dei risultati.

Vergine: in amore dovreste stare attenti alle relazioni che avete col partner, a causa anche di Venere contraria. C'è bisogno di recuperare energia. Nel lavoro è un periodo di pausa, ma pian piano si ripartirà.

Bilancia: in amore le sensazioni non sono esaltanti, forse è meglio non strafare. Nel lavoro è possibile qualche rallentamento nel corso di questa giornata, non fate troppo.

Scorpione: per i sentimenti c'è un ottimo recupero, in questa fase dovete solo evitare le polemiche. Nel lavoro la creatività non manca e un accordo potrà essere concluso a breve.

Sagittario: a livello amoroso Venere dissonante porta delle piccole tensioni, attenzione anche a Marte contrario, che chiede di agire con calma. Nel lavoro in questi giorni bisogna evitare qualsiasi tipo di conflitto.

Capricorno: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - non è una giornata ideale per parlare di cose delicate, semmai cercate di dare spazio a qualcosa che interessa al partner. Nel lavoro portate avanti un progetto, nel frattempo è bene non sottovalutare un possibile cambiamento improvviso.

Acquario: a livello amoroso potrebbero non mancare delle discussioni, non si esclude qualche confronto importante. Nel lavoro è una giornata in cui ci saranno tante cose da fare.

Pesci: in amore questa giornata vede diversi pianeti in buon aspetto, la situazione è complessivamente interessante. Nel lavoro, se volete cambiare qualcosa, da ora potrebbero arrivare delle novità.