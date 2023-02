Le previsioni dell'oroscopo del 4 marzo 2023 invitano i Bilancia a non trascurare cose o persone care. Gli Acquario devono essere meno severi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri. Anche in caso di errore, ricordate che siamo tutti esseri umani, pertanto, sbagliare è assolutamente comprensibile.

11° Scorpione: siete molto creativi in questo periodo, tuttavia, cercate di prestare attenzione a non prendere delle decisioni un po' troppo frettolose. Badate bene a quelli che sono i vostri bisogni.

10° Ariete: giornata produttiva ma al contempo molto impegnativa. L'Oroscopo del 4 marzo vi invita ad essere scaltri e a non prendere sotto gamba alcune faccende che potrebbero incappare sul vostro cammino.

9° Toro: buon momento per darsi da fare, per rimboccarsi le maniche e per dimostrare a tutti quanto valete. Non abbiate paura di mettervi in gioco e cercate di essere audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 4 marzo denotano un inizio giornata molto fiacco. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un miglioramento, pertanto, avrete la possibilità di recuperare.

7° Cancro: ci sono delle novità in arrivo, ma cercate di essere cauti. In ambito sentimentale è importante valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto che potrebbe stravolgere le vostre abitudini.

6° Capricorno: siete molto energici e dinamici. Dal punto di vista professionale siete obiettivi e pieni di spirito d'iniziativa. Cercate di non abbassare la guardia e vedrete che non ve ne pentirete.

5° Sagittario: siete molto indipendenti e non sopportate l'idea di dover stare ai comodi di un'altra persona. Cercate di non dimenticare mai questo valore aggiunto che fate in tutti i modi di portare avanti.

Oroscopo segni fortunati del 4 marzo

4° in classifica Bilancia: buon momento per quanto riguarda l0amore. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo piuttosto stabile, pertanto, cercate di apprezzare quello che avete e non trascuratelo.

3° Vergine: le stelle sono un po' ballerine. Tra oggi e domani potreste ricevere una sorpresa inaspettata.

Occhi ben aperti e non perdete mai di vista i vostri obiettivi.

2° Leone: giornata piena di soddisfazioni. Non aspettate che siano gli altri a prendere delle decisioni al vostro posto e attivatevi allo scopo di riuscire ad adempiere a tutti i vostri incarichi.

1° Pesci: l'oroscopo del 4 marzo vi invita ad essere più lungimiranti. Questo è un ottimo momento per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete. Non siate troppo polemici e cercate di ponderare attentamente le prossime mosse nel lavoro.