Nell'oroscopo di giovedì 9 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Mercurio assieme a Plutone, invece, protrarranno il moto in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Nodo Nord insieme a Urano, intanto, continueranno il transito in Toro come Saturno e il Sole permarranno nel segno dell'Acquario. Nettuno insieme a Venere, infine, stazioneranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: amore top. Con la Bianca Signora nel decimo campo e il Grande Benefico in undicesima dimora, i nati Gemelli potrebbero trascorrere un giovedì all'insegna delle piacevolezze amorose, giornata dove sarà semplice entrare in connessione profonda con la dolce metà.

2° posto Acquario: nulla al caso. Organizzati e meticolosi sino all'inverosimile, i nati sotto il segno dell'Acquario avranno buone chance di non lasciare nulla al caso nel settore professionale in questa giornata di metà settimana.

3° posto Ariete: shopping. Le effemeridi del 9 febbraio consiglieranno al primo segno di Fuoco di concedersi una sessione di shopping indirizzata all'acquisto di oggetti funzionali per l'ambiente domestico, guardandosene bene però dal fiondarsi su oggetti troppo costosi.

I mezzani

4° posto Leone: cambi di rotta. La predominanza di valori d'Aria immersa nel mese dell'anti-compleanno farà acuire, c'è da scommetterci, l'indole percettiva dei felini nelle ventiquattro ore in questione, col segno Fisso che inizierà a pensare concretamente di abbandonare un progetto o chiudere uno storico rapporto lavorativo.

5° posto Capricorno: spalleggiati. Qualunque sarà l'intento, l'idea o il progetto che vorranno portare a compimento i nati Capricorno questo giovedì, ci saranno buone chance che gli stessi ricevano degli importanti sostegni economici da figure di spicco del loro ambiente.

6° posto Toro: doveri. Sia che si tratti di una promessa fatta a un figlio che di un impegno preso in precedenza con un'amica, i nati sotto il segno del Toro potrebbero essere costretti dalle circostanze ad adempiere a tali doveri anche se la voglia di farlo latiterà.

7° posto Cancro: in balia degli eventi. La sensazione poco piacevole che proveranno, con buona probabilità, i nati Cancro in questa giornata invernale sarà di sentirsi come in balia degli accadimenti, senza avere la forza e la voglia di ribaltare le situazioni a loro favore.

8° posto Scorpione: umore flop. Giornata da prendere con le pinze sotto il profilo umorale per il terzo segno d'Acqua, il quale avrà ottime possibilità di soffrire più del solito eventuali colpi bassi, maldicenze e prese di posizione altrui.

9° posto Sagittario: attività essenziali. La quadratura Marte-Luna nell'asse Gemelli-Vergine sarà presumibilmente il tallone d'Achille astrologico degli arcieri questo giovedì, in quanto sfiancherà le energie degli stessi costringendoli a procrastinare ogni attività non impellente in programma.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: solitari. Starsene in disparte, perlopiù a fare il punto della loro attuale situazione affettiva, potrebbe essere la prerogativa principale di casa Pesci in questo giorno di febbraio, coi nativi che limiteranno ogni rapporto col mondo circostante.

11° posto Vergine: ripicche. Il rischio questo giovedì per i nati Vergine sarà di legarsi al dito alcuni presunti torti subiti e divenire inclini a vendicarsi con le persone interessate, ordendo qualche ripicca che non potrà che rivelarsi controproducente.

12° posto Bilancia: sotto scacco. La probabile voglia dei nati Bilancia di liberarsi da alcune stringenti catene relazionali, nel corso del 9 febbraio, parrà doversi scontrare con l'impossibilità al momento di farlo, in quanto lavoro e famiglia creeranno delle circostanze atte a mantenere tutto inalterato in tal senso.