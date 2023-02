Le previsioni dell'oroscopo del 13 febbraio esortano i Pesci a non arrendersi mai e a continuare a lottare. I Bilancia devono approfittare di questo momento di positività per emergere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: nella vita è sempre necessario lottare per riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Non arrendetevi e date tempo al tempo. Questo è un ottimo momento per riflettere su se stessi.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 13 febbraio vi invita ad aprire gli occhi. Non tutte le persone di cui vi siete circondate stanno giocando in maniera pulita nei vostri confronti.

10° Ariete: le stelle sono un po' altalenanti, come il vostro umore dopotutto. Cercate di mantenere la calma e di non perdervi troppo in chiacchiere. Andate dritti al sodo.

9° Toro: buon momento per riconciliarsi e per risanare un rapporto che si era deteriorato a causa delle incomprensioni. Ricordate che il dialogo è sempre alla base di tutto, quindi, non vi arrendete e continuate ad insistere se ci tenete davvero a qualcuno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siate meno permalosi e lasciatevi scivolare un po' di più le cose addosso. Cercate di essere curiosi e di non dare sempre tutto per scontato.

7° Cancro: giornata fervida di impegni e di appuntamenti, tuttavia, non dimenticate di dedicare un po' di tempo anche alle persone care.

Godetevi anche la compagnia di chi amate.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del 13 febbraio, i nati sotto questo segno devono imparare un po' di più a tenere sotto controllo i bollenti spiriti. Spesso vi lasciate prendere un po' troppo dall'emotività e dalla passione.

5° Acquario: aprite di più il vostro cuore. Anche se avete sofferto in passato, adesso è il caso di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita, siate fieri di quello che siete e anche di quello che vi ha portato ad essere così.

Oroscopo segni fortunati del 13 febbraio

4° in classifica Capricorno: nel lavoro è importante circondarsi delle persone giuste, soprattutto in questo momento. Chi sta avviando un'attività in proprio dovrà fare qualche conto con la burocrazia.

3° Leone: l'oroscopo del 13 febbraio vi invita ad essere audaci e a prendere di petto certe situazioni, anche le più incresciose.

Da veri Leone, datevi da fare per dimostrare a tutti quanto valete.

2° Vergine: siete curiosi e creativi, due caratteristiche che vi saranno di grande aiuto dal punto di vista professionale. Imparate ad essere un po' più determinati e a credere di più in voi stessi.

1° Bilancia: questo è il momento di osare e di mostrare al mondo intero chi siete e quanto valete. Cercate di essere al passo con i tempi e di adattarvi alle novità che si presenteranno sul vostro cammino.