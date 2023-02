Martedì 14 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte stazionerà nell'orbita dei Gemelli. Il Nodo Nord e Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Venere e Nettuno resteranno stabili in Pesci.

Mercurio, Saturno e il Sole resteranno in Acquario, e Giove rimarrà nel domicilio dell'Ariete. Plutone proseguirà il transito in Capricorno.

Oroscopo del 14 febbraio favorevole a Pesci e Ariete, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Baciati dalle stelle in questo sfavillante martedì 14 febbraio, i nati in Pesci avranno ottime chance di trascorrere la festa degli innamorati realizzando un loro desiderio sentimentale, in quanto la dolce metà non baderà a spese per farli felici.

2° Ariete: circondati d'affetto. Pur essendo il giorno di San Valentino, i nativi in Ariete sembreranno non farci troppo caso, anche perché il segno Cardinale riceverà affetto non soltanto dal fronte amoroso, ma anche da quello amicale e familiare.

3° Scorpione: passionali. Mentre la maggior parte dei segni zodiacali si dividerà tra cene galanti e proposte romantiche, lo Scorpione potrebbe essere più incline, nel corso del 14 febbraio, a rispolverare in coppia l'indole focosa che lo contraddistingue.

I mezzani

4° posto Cancro: progetti a due. Complice la festa degli innamorati, i nati in Cancro saranno presumibilmente propensi a dare credito a qualche progetto di coppia che gli frulla in testa da un po', sviscerandolo all'amato bene con parecchio entusiasmo.

5° Acquario: chiarimenti. Ottime le effemeridi per il segno dell'Acquario, specialmente per il terzo decano, che vorrà lanciarsi in qualche chiarimento nella cerchia relazionale, giacché avrà buone possibilità di avere un felice epilogo.

6° Bilancia: saper accettare. Balzerà fuori qualche difetto del partner, ma il 14 febbraio il segno Cardinale saprà accettarlo di buon grado, riuscendo anche a scorgere i motivi che sono alla base di certi comportamenti della controparte.

7° Leone: sfrontati. I single del segno del Leone, specialmente la terza decade, potrebbero essere avvezzi a divenire particolarmente sfrontati con le nuove conoscenze, un'intraprendenza dialettica che risulterà comunque di buon gusto.

8° Vergine: spronati. La cerchia amicale avrà un impatto determinante per i nati della Vergine, in quanto li spronerà a farsi avanti con una persona che gli fa palpitare il cuore.

9° Toro: taciturni. A causa delle configurazioni astrali non particolarmente entusiasmanti, i nati in Toro potrebbero preferire centellinare le loro parole sia in ambito familiare che amoroso, sebbene la voglia di fare ramanzine a destra e a manca sarà tanta.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pantofolai. Nonostante i tentativi del partner di fargli varcare l'uscio di casa, gli "arcieri" sembreranno irremovibili nel voler trascorrere il San Valentino tra le mura domestiche, e ciò non sarà una panacea per il rapporto di coppia.

11° Gemelli: puntigliosi. La smania di voler mettere bocca su ogni presunto strafalcione della dolce metà rischierà di creare degli attriti nel ménage amoroso.

12° Capricorno: amore flop.

Tutto ciò che riguarderà l'ambito affettivo, compreso l'amore, non sarà tra le priorità dei nati in Capricorno il 14 febbraio. Il segno di Terra sarà più concentrato nel far decollare i propri progetti pratici che a dedicarsi alle smancerie.