Giovedì 15 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel domicilio del Sagittario, mentre Plutone sosterà nel segno del Capricorno. Nettuno assieme a Venere, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Giove resterà stabile in Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Sole, Saturno e Mercurio, infine, permarranno nel segno dell'Acquario come il Nodo Nord e Urano protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: in vena di regali.

Complice una ripresa economica non indifferente in onda negli ultimi mesi, i nati Ariete potrebbero voler ricompensare con un regalo chi nei momenti bui è stato loro accanto e, per tali doni, non baderanno a spese.

2° posto Toro: occasioni. Ottime le effemeridi di questo giovedì per i nati Toro che hanno, da poco, intrapreso un nuovo percorso professionale, in quanto il segno di Terra sembrerà non faticare a scorgere, all'interno dello stesso, delle nuove ed entusiasmanti occasioni che gli permetteranno di allargare il target clientelare.

3° posto Acquario: intuizioni esatte. La frase più gettonata dal quarto segno Fisso in questo giorno di metà settimana sarà "Te l'avevo detto" perché constaterà come alcune vecchie intuizioni, avute su luoghi o persone, si concretizzeranno.

I mezzani

4° posto Pesci: segreti svelati. Grazie alla Bianca Signora congiunta all'astro dei venti nella loro casa d'origine, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di essere messo al corrente, oppure apprenderlo da solo, di un segreto tanto inaspettato quanto capace di scombinare positivamente le carte in tavola.

5° posto Scorpione: voglia di emergere.

A causa di un parterre astrale, non troppo benevolo rispetto al loro Sole di nascita, i nati Scorpione potrebbero dover fare i conti con una spasmodica voglia di emergere in società ma per far sì che ciò accada bisognerà attendere ancora diverse settimane.

6° posto Leone: focus professionale. Giovedì che da una parte si dimostrerà presumibilmente pregno di attività da portare a compimento per i felini, ma dall'altra parte permetterà agli stessi di accorgersi dei gran progressi fatti nell'ultimo periodo.

7° posto Sagittario: aut aut. La maggior parte delle attenzioni di casa Sagittario, nel corso del 15 febbraio, potrebbero essere indirizzate verso le faccende sentimentali, settore dove gli arcieri saranno propensi a dare un ultimatum alla controparte qualora la situazione in coppia diventasse insostenibile. Aut aut che avrà buone chance di rivelarsi oltremodo liberatorio per il segno di Fuoco.

8° posto Capricorno: ammorbidirsi. Il rapporto genitore/figlio, a prescindere da quale parte si trovino i nati Capricorno, sarà probabilmente al centro delle dinamiche di questo giovedì di febbraio, col segno Cardinale che sarà chiamato ad ammorbidire il proprio carnet caratteriale in ambito familiare.

9° posto Bilancia: umore sottotono. Giornata invernale che sembrerà non iniziare sotto i migliori auspici per i nati Bilancia, in quanto quest'ultimi parranno dover fare i conti con un tono umorale instabile che li farà peccare d'impazienza e, a tratti, anche di presunzione.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: capro espiatorio. Piuttosto che assumersi le loro responsabilità, i nati Cancro potrebbero addossare le colpe a chiunque gli capiti a tiro durante questo giorno invernale e ciò li metterà a rischio di innescare l'ira altrui.

11° posto Gemelli: parole fuori posto. La comunicazione difficilmente sarà buona amica di casa Gemelli questo giovedì, coi nativi che saranno inclini a dire qualche parola fuori posto che andrà a toccare nel profondo una persona appena conosciuta.

12° posto Vergine: finanze flop. Il bottino economico del segno segno di Terra, durante il 15 febbraio, rappresenterà presumibilmente una nota dolente per i nativi, i quali dovranno gioco forza stringere la cinghia per non ritrovarsi col bilancio in rosso a fine febbraio.