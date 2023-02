Lunedì 13 febbraio la Luna risiederà nel segno dello Scorpione, Mercurio, il Sole e Saturno stazioneranno invece nell'orbita dell'Acquario. Plutone rimarrà stabile in Capricorno, così come Giove resterà nel segno dell'Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano e il Nodo Nord, infine, proseguiranno il transito in Toro come Venere e Nettuno permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno benevolo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: romantici. Particolarmente attenti alle esigenze del partner, i nati Cancro inizieranno la settimana assumendo un probabile mood romantico nonché premuroso che verrà accolto con grande gioia dalla dolce metà.

2° posto Pesci: sorvolare. Malgrado qualche ruggine relazionale sarà più che possibile questo lunedì, i nati Pesci parranno non dargli troppo peso, in quanto preferiranno concentrare gran parte delle loro attenzioni su qualcosa di più proficuo.

3° posto Scorpione: schietti. Anziché ricorrere alla dietrologia, i nati Scorpione potrebbero risultare oltremodo schietti nelle ventiquattro ore, specialmente nella cerchia amicale dove tireranno fuori dal cilindro ogni faccenda che li ha fatti innervosire ultimamente.

I mezzani

4° posto Bilancia: gratifiche. Sia che si tratti di una soddisfazione morale o di una gratifica economica, i nati Bilancia avranno ottime chance di trascorrere questo giorno d'inverno comprendendo che le fatiche spese sinora sono valse a qualcosa.

5° posto Acquario: patti chiari. Stabilire le distanze da una persona, perlopiù facente parte della sfera lavorativa, che si sta prendendo troppe libertà parrà una prerogativa imprescindibile per il quarto segno Fisso questo lunedì.

6° posto Capricorno: a tamburo battente. I blandi risultati che l'ambiente professionale garantirà ai nati Capricorno in questa giornata di febbraio saranno bilanciati dallo stacanovismo che il segno Cardinale metterà in campo al lavoro.

7° posto Sagittario: rinvii. Un appuntamento galante o una partitella di calcio con gli amici dovrà, c'è da scommetterci, essere annullata o rinviata dagli arcieri questo lunedì, ma tale rinuncia porterà a una serie di circostanze che renderanno la giornata ugualmente piacevole.

8° posto Ariete: audaci. Rischiando di sfociare in un pizzico d'incoscienza, i nati Ariete sembreranno risultare più audaci del solito in campo sentimentale, in particolar modo i single del segno che si riscopriranno più che mai vogliosi di conquistare un cuore.

9° posto Gemelli: a fasi alterne. Le configurazioni planetarie in onda questo lunedì renderanno, con buona probabilità, instabile il tono umorale del primo segno d'Aria, facendo sì che lo stesso alterni momenti di brio ad altri pieni di sorrisi capovolti.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: impositivi. Semaforo acceso sul rosso per le relazioni interpersonali di casa Vergine in questa giornata invernale, coi nativi che rischieranno di assumere un atteggiamento impositivo sia coi subalterni che coi parigrado, facendo storcere più di qualche naso.

11° posto Toro: rimorsi. Un recente accadimento, reo di aver turbato profondamente i nativi, potrebbe essere fonte di un continuo rimuginare ma anche di rimorsi, inducendo il segno Fisso a rinchiudersi in sé stesso.

12° posto Leone: accerchiato. La sgradevole sensazione che avranno buone chance di avvertire i felini questo lunedì sarà di sentirsi accerchiati da questioni pratiche difficilmente risolvibili. La realtà, però, sarà differente e tali complicazioni, avendo pazienza, si sistemeranno da sole nell'arco di due settimane.