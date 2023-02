Martedì 28 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna e Marte sostare nel segno dei Gemelli, mentre Saturno assieme a Mercurio risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Il Nodo Nord e Urano, invece, resteranno stabili in Toro, così come Giove e Venere protrarranno il moto in Ariete. Plutone, infine, proseguirà il domicilio in Capricorno,Nettuno e il Sole continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Gemelli: lungimiranti. Lo sguardo dei nati Gemelli, così come le azioni che metteranno in atto, parranno strizzare l'occhio al prossimo futuro, in particolar modo per la prima e la seconda decade che si riveleranno spiccatamente lungimiranti.

2° posto Acquario: accorciare i tempi. Sia che si tratti di un'attesa burocratica che di un upgrade professionale, i nati Acquario questo martedì potrebbero trovare il modo di accorciare i tempi e, come piacevole conseguenza, raggiungere anzitempo il loro obiettivo.

3° posto Pesci: attrazioni. Durante un aperitivo con le amiche o nel corso di una passeggiata al parco, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di essere attratto da una persona affascinante con la quale sarà semplice approcciare.

I mezzani

4° posto Scorpione: amore top. Tanto le questioni lavorative presumibilmente non decolleranno, nel corso del 28 febbraio, quanto i nati Scorpione riusciranno a compensare con le faccende affettive in generale, dando il meglio di loro col partner.

5° posto Cancro: nuove speranze. Un piccolo ma confortante spiraglio economico, durante la giornata conclusiva del mese, sarà il probabile fautore di una rinnovata speranza in casa Cancro, specialmente per coloro che hanno dovuto fare i conti ultimamente con delle spese ingenti.

6° posto Vergine: tenaci. Anche se il rischio sarà probabilmente di diventare un pizzico irruenti, i nati Vergine beneficeranno, grazie alla congiunzione Marte-Luna nel nono campo, di un mood tenace che li aiuterà ad avere la meglio in alcune piccole diatribe professionali.

7° posto Bilancia: ritrovamenti. L'ultimo giorno di febbraio regalerà, c'è da scommetterci, ai nati Bilancia la possibilità di ritrovare un oggetto che pensavano di aver perso. Sebbene non si tratterà di roba di valore materiale ma affettivo, il segno Cardinale non potrà che gradire tale ritrovamento.

8° posto Ariete: impazienti.

Semaforo acceso sul giallo sul fronte lavorativo per i nati Ariete questo martedì, in quanto il segno di Fuoco potrebbe peccare d'impazienza, cercando di forzare gli eventi e rischiando di vanificare i risultati ottenuti sinora. Il consiglio delle stelle, quindi, sarà di accontentarsi nonché di agire col solito ritmo.

9° posto Sagittario: scontrosi. Giornata da prendere con le pinze nel ménage amoroso di casa Sagittario e gran parte del merito sarà probabilmente proprio degli arcieri, i quali si riveleranno i fautori dell'atmosfera poco conciliante che regnerà in coppia a causa del loro fare scontroso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: suscettibili. Permalosi e vulnerabili, i nati Toro questo martedì sembreranno dei facili bersagli per chiunque vorrà metterli in difficoltà.

Per uscire "indenni" da questa controversa giornata, il segno Fisso farà bene a limitare allo stretto indispensabile i rapporti col mondo circostante.

11° posto Capricorno: cocciuti. I nati Capricorno, in particolar modo coloro che vivono una relazione stabile e duratura, potrebbero essere tacciati dal partner come esageratamente cocciuti, in quanto non si muoveranno di un millimetro dalle loro convinzioni nonostante le circostanze.

12° posto Leone: questioni familiari da affrontare. La stretta congiunzione tra il grande maestro e il messaggero degli dei punterà, con ogni probabilità, i riflettori sulla terza decade felina, spingendo la stessa ad affrontare una volta per tutte alcune pruriginose questioni familiari.