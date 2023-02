Mercoledì 1° marzo troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre Marte stazionerà nell'orbita dei Gemelli. Il Sole assieme a Nettuno, intanto, proseguiranno il transito in Pesci, così come Saturno e Mercurio continueranno la sosta in Acquario. Il Nodo Nord insieme a Urano, infine, resteranno stabili in Toro come Giove assieme a Venere protrarranno il moto in Ariete.

Oroscopo del 1° marzo favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Leone e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: divertenti. Mercoledì che vedrà presumibilmente i nati Cancro essere l'anima della festa ovunque andranno, in quanto metteranno in campo un vena simpatica che li renderà oltremodo divertenti agli occhi altrui.

2° posto Pesci: dichiarazioni. Le effemeridi di questo giorno inaugurale di marzo suggeriranno, c'è da scommetterci, ai nati Pesci di dichiarare i loro sentimenti alla persona che gli fa battere il cuore oppure ribadire ciò che provano al partner attuale.

3° posto Ariete: ispirazioni. La metaforica lampadina sembrerà illuminare a giorno una fresca idea nelle menti dei nati Ariete nella giornata in questione, col segno di Fuoco che la etichetterà facilmente come una proficua ispirazione da tramutare presto in azioni concrete.

I mezzani

4° posto Acquario: lucidi. L'arma in più sulla quale potranno probabilmente contare i nati Acquario questo mercoledì sarà una spiccata lucidità mentale, grazie alla quale riusciranno a comprendere le reali intenzioni delle persone con le quali avranno a che fare.

5° posto Scorpione: abitudinari. La routine parrà essere la migliore amica del segno Fisso nelle ventiquattro ore in questione, ma tale abitudinarietà farà sì che i nativi si tengano al riparo da novità che, al momento, avranno buone chance di rivelarsi scomode e controproducenti.

6° posto Sagittario: pausa rigenerativa. Il 1° marzo gli arcieri potrebbero decidere di mettere in stand-by i loro impegni per ritagliarsi una parentesi rigenerativa dalle venature romantiche, come un breve viaggio al lago assieme all'amato bene.

7° posto Toro: prenderne coscienza. Seppur potrebbe non essere un esercizio particolarmente esaltante, i nati Toro questo giorno d'inizio mese saranno invogliati da parterre astrale a prendere atto di alcune crepe caratteriali che spesso sono fonte di liti e contrasti relazionali.

8° posto Bilancia: timorosi. Alcune prospettive poco rosee riguardanti la sfera professionale saranno, con ogni probabilità, al centro dei pensieri di casa Bilancia questo mercoledì, coi nativi che nutriranno qualche timore su ciò che potrebbe accadere in futuro.

9° posto Gemelli: occhio alle parole. Le prime due decadi dei nati Gemelli, nel corso del 1° marzo, potrebbero dover fare i conti con qualche scivolone dialettico che rischierà di ferire una persona cara, quindi sarà bene porre grande attenzione alle parole che proferiranno.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: risultati flop. I liberi professionisti del secondo segno di Terra potrebbero non riuscire questo mercoledì a cavare un ragno dal buco, in particolar modo il terzo decano che dovrà occuparsi anche di qualche fastidioso contrattempo.

11° posto Leone: nostalgici. Giornata di metà settimana dove i nati Leone avranno buone chance di diventare malinconici, ricordando vecchi amori oramai sfioriti che porteranno la loro nostalgia a livelli da record.

Mercurio nel settimo campo e la Luna cancerina, inoltre, faranno in modo che tali ricordi divengano più belli di come siano stati realmente.

12° posto Capricorno: pazzie economiche. Complice qualche piccola frustrazione legata al mondo amoroso, i nati Capricorno potrebbero consolarsi con una sessione di shopping, ma il rischio sarà di lasciarsi prendere la mano e spendere un occhio della testa.