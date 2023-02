Nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023 l'Oroscopo vedrà lo spostamento del pianeta Venere nella costellazione dell'Ariete, abbandonando così quella dei Pesci. Giove sarà soprattutto dalla parte dei segni d'aria e di alcuni di fuoco.

A seguire, le previsioni astrologiche dal 20 al 26 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale 20-26 febbraio: Ariete eccellente

1° Ariete: avrete una settimana eccellente in amore. Vi attenderanno giornate di passionalità e romanticismo, di quelle in grado di portare novità alla vita di coppia e di farla crescere e maturare.

Per quanto riguarda i single, potrete apparire più magnetici e affascinanti anche con qualche persona con cui vorreste essere semplicemente amici. Sul lavoro, il periodo fortunato arriverà nella seconda metà della settimana. Infatti potreste avere parecchie opportunità lavorative che soddisferanno appieno tutte le vostre esigenze, anche dal punto di vista economico. Il weekend sarà dedicato interamente alla famiglia.

2° Acquario: l'ambito sentimentale sarà colmo di emozioni positive che vi daranno anche qualche idea creativa per altri aspetti della vostra quotidianità. Sul lavoro sarete dei leader in grado di guidare un team forte che crede in se stesso. Dunque, oltre alle poche sfide che supererete facilmente, sarete circondati da una bella e costruttiva atmosfera.

Secondo l'oroscopo del 20-26 febbraio avrete una forte propensione a fare sempre meglio, arrivando ad essere dei perfezionisti. Nel weekend ci sarà molto tempo libero in cui potrete divertirvi.

3° Gemelli: Venere sarà dalla vostra parte, garantendovi parecchi incontri e sodalizi che potrebbero toccare ogni sfera della vostra vita privata, a cominciare da quella amorosa fino ad arrivare a quella amicale.

Sul lavoro dimostrerete non solo tanta voglia di mettervi in gioco, ma anche un invidiabile ottimismo verso il futuro che saprete condividere con i colleghi. Giove vi darà una mano con l'avanzamento della carriera, dunque attendetevi qualche bella notizia nel fine settimana che potrebbe riguardare anche l'ambito economico.

4° Vergine: ci saranno dei miglioramenti nei rapporti interpersonali, e questo potrebbe assicurarvi un certo buonumore.

Con il partner avrete dei momenti di tenerezza ma soprattutto di dialogo che vi permetteranno di superare discussioni ed eventuali incomprensioni. La fortuna sarà dalla vostra parte anche sul lavoro, con uno staff che riuscirà a collaborare in modo proficuo. L'oroscopo dal 20 al 26 febbraio prevede un ottimo fine settimana che vi assicurerà diversi momenti di svago.

Atmosfera bella per Leone

5° Leone: avvertirete una bella atmosfera sia dal punto di vista amoroso che affaristico. In amore si respirerà molta voglia di fare progetti insieme e anche di concedersi un viaggio. Farete diversi incontri con persone in grado di capirvi al volo. Sul lavoro, invece, la comunicazione potrebbe non funzionare a causa di qualche divergenza di intenti che potrebbero rallentare i progetti in essere.

Probabilmente nella seconda metà della settimana potreste avere una insofferenza che si concluderà nel weekend.

6° Sagittario: potrete prepararvi ad una settimana di buone occasioni che potrebbero favorire dei progetti remunerativi. Gli incontri interesseranno soprattutto le amicizie e alcune opportunità di svago. Il lavoro procederà bene e sarà anche avvantaggiato da qualche aiuto esterno che potrebbe darvi una nuova idea. Con i colleghi i rapporti saranno più distesi e vi sentirete pronti ad affrontare le sfide che arriveranno nel corso della settimana. Il weekend sarà dedicato alle amicizie e alla famiglia.

7° Toro: avrete dei buoni risultati, frutto del lavoro antecedente, mentre dovreste preoccuparvi un po' di più della cura di corpo e mente.

Fare attività fisica vi aiuterà ad immagazzinare l'energia necessaria per il futuro. Sul lavoro avrete molti impegni e ne sarete soddisfatti. In amore, invece, ci sarà qualche momento di incomprensione che causerà un calo della passionalità. Le amicizie saranno sempre e comunque al vostro fianco per superare i momenti meno spensierati. Il weekend sarà favorevole sotto il profilo economico.

8° Pesci: tenderete un po' al pessimismo, ma non abbastanza da disperdere tutto ciò che avete fatto finora per raggiungere i vostri obiettivi. Sarete alquanto stanchi e probabilmente potreste lasciare qualcosina in sospeso sul lavoro. L'amore, nel complesso, sarà emozionante e passionale, e anche la famiglia costituirà un notevole supporto nei momenti di difficoltà.

Avrete poco tempo per le amicizie, e questo potrebbe creare qualche piccola incomprensione. Il weekend si prospetta impegnativo.

Poca concentrazione per Cancro

9° Cancro: Venere potrebbe non essere dalla vostra parte, quindi nella vostra storia d'amore ci sarà qualche discussione o malumore che però dovrebbero essere attenuati dalla Luna che indirizzerà le vostre emozioni altrove. Sul lavoro dovrete mantenere una concentrazione discreta perché tenderete a distrarvi un po' troppo. Darete alla vostra vita personale maggiore vigore e riflessione. Il weekend potrebbe essere più spensierato con le amicizie di vecchia data.

10° Capricorno: potreste avere parecchie incomprensioni con la persona amata e risultare anche un po' indisponenti.

La verità è che avrete voglia di stare da soli e di pensare ai vostri affari e al lavoro. Anche con gli amici potreste apparire un po' taciturni. Sul lavoro avrete delle difficoltà a destreggiarvi nelle varie mansioni, per cui potreste risultare più nervosi del solito. La parte finale della settimana potrebbe vedervi protagonisti di una bella serata.

11° Scorpione: con Venere e Mercurio sfavorevoli, ogni situazione potrebbe tradursi in una sfida, soprattutto in amore. Tuttavia, se il vostro rapporto di coppia è solido, potrete affrontare ogni avversità insieme. Ad ogni modo, fate attenzione a qualche momento di tensione di troppo. Nel lavoro di squadra non sarete sempre d'accordo su alcune decisioni, però fare buon viso a cattivo gioco potrebbe essere un atteggiamento salvifico per la vostra carriera.

12° Bilancia: non avrete l'appoggio del pianeta Venere. L'umore, influenzato dalla Luna, potrebbe essere controproducente nei rapporti interpersonali, soprattutto in amore. Sul lavoro farete di tutto per mantenere un certo equilibrio che possa tornarvi utile con i colleghi. Il malumore, però, potrebbe generare qualche discussione. Sarete comunque dotati di un ottimismo di fondo che potrebbe aiutarvi. Nel fine settimana avrete l'occasione di staccare la spina per rilassarvi.