Giovedì 16 febbraio troviamo sul piano astrale Luna e Plutone sostare nel segno del Capricorno, mentre Mercurio, Sole e Saturno risiedono nell'orbita dell'Acquario. Urano e il Nodo Nord, invece, permarranno in Toro, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli e Giove resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Nettuno e Venere, infine, continueranno a stazionare in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: shopping. Potersi permettere senza troppi sensi di colpa quel vestito adocchiato in una vetrina del centro città aiuterà, con ogni probabilità, i nati Toro ad accantonare momentaneamente i pensieri malmostosi che si sono affastellati nelle loro menti ultimamente.

2° posto Capricorno: ambiziosi. Nella giornata che precede il weekend, il segno Cardinale avrà buone chance di alzare ulteriormente l'asticella dell'ambizione in ambito lavorativo e a beneficiarne saranno soprattutto i liberi professionisti.

3° posto Leone: energici. Ciò che probabilmente verrà meno in termini di risultati, nel corso del 16 febbraio, i felini parranno rimpiazzarlo grazie al bottino energetico stracolmo che gli donerà l'astro rosso, grazie al quale risulteranno pieni di forze e vogliosi di fare anche ore di straordinario al lavoro se necessario.

I mezzani

4° posto Ariete: dettagli sfuggiti. Qualcosa nel ménage amoroso, specialmente per coloro che vivono un storia duratura, sembrerà venire alla ribalta in casa Ariete, come un piacevole dettaglio sul passato del partner che i nati del segno accoglieranno con gioia.

5° posto Vergine: occhio del ciclone. Inutile negare che tra poche settimane inizierà un periodo poco entusiasmante dal punto di vista astrale, ma almeno questo giovedì i nati Vergine potrebbero godersi qualche bel complimento per il loro aspetto fisico proveniente da una persona insospettabile.

6° posto Sagittario: occhio alla spesa.

Facendo scrupolosamente attenzione durante le spese di ordine quotidiano, come esigerà il parterre planetario dagli arcieri questo venerdì, il segno di Fuoco si risparmierà qualche brutta sorpresa sul conto.

7° posto Acquario: voglia di compagnia. Semaforo acceso sul giallo per il quarto segno Fisso in questo giorno invernale, coi nati del segno che avvertiranno un insolito ma pressante senso di solitudine che li spingerà a cercare di stare in compagnia altrui a ogni costo.

8° posto Pesci: ripensamenti. Sia che si tratti di un ex fidanzato che di un recente e ingente acquisto effettuato, i nati Pesci potrebbero essere inclini a qualche ripensamento in tal senso, in quanto cercheranno di comprendere se sarebbe proficuo tornare sui loro passi.

9° posto Scorpione: pigri. La sveglia e le prime attività quotidiane di questo venerdì faranno comprendere al segno Fisso già dal mattino come la voglia di rimboccarsi le maniche e affrontare la giornata col piglio di sempre latiteranno.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: emozioni contrastanti. Vulnerabili e un pizzico irruenti, i nati Bilancia potrebbero trascorrere un venerdì all'insegna di alcune emozioni contrastanti che li renderanno inconsciamente indecisi su cosa fare e come agire col mondo circostante.

11° posto Gemelli: bizzosi. La comunicazione in coppia sembrerà segnare il passo il 16 febbraio in casa Gemelli, con quest'ultimi che ne saranno i probabili fautori, in quanto il loro nervosismo sarà uno sgradito biglietto da visita in mano all'amato bene.

12° posto Cancro: effetto struzzo. Anziché affrontare di petto le situazioni, come la congiunzione Luna-Plutone suggerirà questo venerdì, i nati Cancro avranno ottime chance di nascondere la testa sotto la sabbia e rimandare qualsiasi chiarimento o ammissione di colpa.