L'oroscopo di mercoledì 22 febbraio è pronto a svelare le emozioni del giorno. Le previsioni astrologiche, prendendo l'assetto astrale come punto di riferimento, danno la precedenza alle questioni lavorative, sentimentali e sociali. I segni zodiacali avranno reazioni diverse in base alla loro situazione fisica e psicologica. Ci sarà chi apparirà un po' permaloso e chi non riuscirà a dire di no a una cena con gli amici.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 22 febbraio

Ariete: avrete un grande controllo di voi stessi.

Non vi permetterete di cedere alle provocazioni altrui. Preferirete analizzare la situazione e chiedere consiglio alle persone care. Prima di prendere una decisione, valuterete tutte le possibilità. In questo modo, ridurrete gli errori al minimo. Voto 10.

Toro: stabilizzerete il vostro umore. Parlerete in modo pacato, senza eccessi di alcun tipo. Preferirete prendere le distanze piuttosto che accettare di partecipare a inutili discussioni. Il partner ve ne sarà grato, mentre gli amici potrebbero percepire questo comportamento come una mancanza di rispetto. Voto 7.5.

Gemelli: le critiche rischieranno di rovinare la vostra giornata. Non le accetterete di buon grado perché sarete certi di avere tutte le carte in tavola per avere successo.

Faranno particolarmente male quelle provenienti da amici e persone care. Una reazione troppo avventata potrebbe creare dei contrasti. Voto 4.5.

Cancro: considererete l'amicizia come un tesoro prezioso. Le persone care vi infonderanno la grinta giusta per affrontare le difficoltà. I loro consigli si riveleranno utili in diverse situazioni.

L'ultima parola, però, spetterà sempre a voi, soprattutto nelle questioni di cuore. Il partner apprezzerà questo atteggiamento. Voto 8.5.

Oroscopo di mercoledì 22 febbraio

Leone: tenete in grande considerazione l'opinione del partner. Vorrete fare di tutto per trasformare la relazione di coppia in qualcosa di più serio. Ovviamente, servirà la collaborazione di entrambi, ma un buon dialogo sarà alla base di tutto.

La sincerità darà ottimi risultati. Voto 8.

Vergine: sarete un po' restii a scendere a compromessi. Lotterete per le vostre idee e sarete disposti anche a rinunciare a opportunità importanti per difenderle. Questo approccio non sarà compreso da tutti. Alcune persone, infatti, tenderanno a giudicarvi molto duramente. L'indifferenza sarà la risposta migliore. Voto 6.5.

Bilancia: sarete un po' permalosi. Vorrete essere trattati con eccessiva gentilezza, anche dai vostri amici. Non vi piaceranno gli scherzi o le prese in giro. Verrete travolti da un forte nervosismo che potrebbe condizionare gran parte delle vostre reazioni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a recuperare il giusto equilibrio.

Voto 5.

Scorpione: il vostro istinto vi porterà a reagire in modo inaspettato. Non lo contrasterete in alcun modo perché, nonostante le apparenze, sarete certi di essere sulla strada giusta. A livello lavorativo, potrebbe esserci una svolta importante. Dovrete solo essere pronti a mettervi in gioco. Voto 9.

Previsioni zodiacali del giorno 22 febbraio

Sagittario: vivrete attimi di tensione con la persona amata. Vi porrete molte domande riguardo ai suoi atteggiamenti. Non sempre sarà facile arrivare alla verità. Richieste dirette potrebbero causare l'effetto contrario. Nonostante questo, l'Oroscopo del giorno vi consiglia di non gettare la spugna. Voto 6.

Capricorno: affronterete la giornata con tanta positività.

Riuscirete a bilanciare benissimo la vita privata e quella lavorativa. Crederete davvero nella professione che state cercando di costruire. Le difficoltà non mancheranno, ma costituiranno degli importanti stimoli per raggiungere la vetta. Voto 9.5.

Acquario: vi farete trascinare dal romanticismo. Non riuscirete a dire di no alla persona amata. Le sue parole saranno ricche di sentimenti positivi. In alcune occasioni, però, rischierete di apparire un po' troppo di parte. Gli amici potrebbero chiedervi di essere più imparziali. Voto 7.

Pesci: farete fatica a riposare nel modo corretto. Avrete così tante idee in mente da non riuscire a staccare la spina. Questo potrebbe condizionare il vostro rendimento lavorativo. Sarete stanchi e abbattuti, tenderete a commettere molti errori e a distrarvi facilmente. Rallentare il ritmo potrebbe aiutarvi. Voto 5.5.