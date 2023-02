L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 febbraio. In questa sede andremo a valutare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di appurare qualche notizia in più? Certo che si, pertanto iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Un giovedì valutato al ribasso, purtroppo. Un cielo abbastanza avverso vuole mettere alla prova emotività e reazioni.

Se siete già in coppia, scelte e atteggiamenti troppo indipendenti possono infastidire il partner, mentre per chi è single si fanno strada alcune possibilità di incontri che potrebbero sfociare in leggeri flirt. Scambi creativi nell'ambiente scolastico/lavorativo in primo piano: attenzione solo a qualche fregatura! Molto probabilmente potrebbe essere impellente una voglia di starsene con la persona amata, anzi, forse con qualcosina in più nella mente... In campo professionale il coraggio di rimettersi in gioco con proposte di lavoro diverse da quella svolta finora sarà reale.

Scorpione: ★★★★★. Il preziosissimo accordo Luna-Marte-Mercurio, in onda nel periodo, indica che il vostro segno godrà di grande fortuna, sia in campo relazionale/lavorativo quanto in quello sentimentale/affettivo.

A volte sapete stupire con il vostro modo di dire e di fare. Le stelle in questo periodo vi vedono di buon occhio, potete permettervi un po' di imprevedibilità. Approfittate del favore delle stelle per chiedere e vivere ciò che più vi piace. Non abbiate paura di osare e di esplorare territori sconosciuti. Potete comportarvi in modo originale, imprevedibile, stupire per il vostro modo di fare e di dire.

Niente e nessuno vi giudicherà per ciò che farete.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 23 febbraio predice un periodo davvero molto positivo. I promettenti influssi astrali di oggi e domani delineano una giornata fortunata nei settori delle realizzazioni e delle amicizie. Potete contare sull'intuito, su una straordinaria capacità di sapersi organizzare, così da rimettere in riga un programma di lavoro o di studio.

Ottima facoltà di giudizio e facile inserimento in nuovi ambienti sociali fanno di voi una persona molto ricercata e ammirata. Amicizie in primo piano: organizzate una bella rimpatriata, giusto per fare qualcosa di diverso. Il vostro modo di vivere, di comportarsi e di percepirsi appare sempre più chiaro e definito. Lo stress ormai è lontano, e con esso il conseguente caos esistenziale.

Oroscopo e stelle del 23 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, ovviamente non da essere vissuto in modo superficiale. Qualche piccolo intoppo potrebbe sempre prender piede, tenetelo a mente. Alcuni Capricorno in questi mesi stanno vivendo una fase di rinnovamento che interessa soprattutto la vita interiore, ma anche quella professionale e che mette alla prova la validità delle proprie doti creative.

Per tutti vale il solito consiglio, ossia di cogliere al volo ogni occasione qualora se ne presentasse l'opportunità, specialmente poi se sono seducenti sul piano economico. Da segnalare il bellissimo aspetto di Plutone, in sestile a Venere e Nettuno, il che potrebbe essere indice di fortuna materiale, buoni affari e un intelletto sorretto da fiducia e sicurezza.

Acquario: ★★★. Un giovedì prevalentemente valutato con le tre stelline relative ai periodi sottotono. Cosa aspettarsi dalla giornata, quindi? Diciamo poco o niente, tutto in linea con il solito tran tran quotidiano. Non preoccupatevi troppo del periodo poco positivo: il pianeta della confusione, Urano, è ancora molto presente, con la sua potenziale maleficenza ma gli effetti lunari (sestile Luna-Mercurio) sapranno, comunque, rendervi sufficientemente lucidi ed efficienti in questa parte centrale della settimana.

In qualche occasione, comunque, fareste bene a mantenere sotto controllo azioni e reazioni, evitando in tutti i modi di dare fuoco a eventuali polveri, ok? Eventuali tensioni dal cielo vi faranno un baffo!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 23 febbraio, mette in evidenza un periodo molto positivo, sotto diversi punti di vista. C'è una buona energia in questo giovedì di metà settimana, pertanto vedete di coglierla al volo e magari di incanalarla nel settore che più vi sta a cuore. Tirate fuori i sogni dal cassetto e tramutali in realtà. Non serve la bacchetta magica, ma un po' di intraprendenza in più. Positive novità in amore e belle manifestazioni d'affetto da parte di familiari, amici e colleghi.

L'atmosfera creata dall'imminente arrivo della primavera regala ottime energie. Spessi siete capaci di sorprendere chi vi conosce con fantasiose scelte di vita: questa volta potreste sorprendere anche voi stessi!