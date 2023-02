L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 febbraio prevede un Ariete frizzante in ambito amoroso, mosso dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre Giove porterà un po’ di fortuna ai nati Leone. Toro potrà vivere la propria storia d'amore con un discreto affetto, mentre Pesci potrà contare su un'ottima intesa di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà la Luna stazionarsi nel vostro cielo per un po’ di tempo.

Sul fronte amoroso vivrete una giornata frizzante, piena di emozioni, anche voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con maggior decisione, e con l'aiuto di Giove e Mercurio, arriveranno buoni risultati. Voto - 9️⃣

Toro: potrete vivere la vostra relazione di coppia con discreto affetto secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Ricordatevi però che questo non vi assisterà particolarmente, dunque attenzione a come vi muoverete. Nel lavoro riflettete bene sui vostri progetti e sulle decisioni che prenderete, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì che vi permetterà di conquistare in maniera audace la persona che amate.

Secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere in buon aspetto, potrete godere di una vita sentimentale decisamente più interessante, una volta stabilito un buon rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete una tabella di marcia ben definita, utile per portare a termine efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: i sentimenti non saranno il vostro forte in quest'ultimo periodo di febbraio.

Marzo promette momenti migliori in amore, ma dovrete essere piuttosto pazienti e non causare dispiaceri nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro gli imprevisti sono sempre un problema, ma se dimostrerete di avere in mano la situazione, riuscirete a cavarvela. Voto - 6️⃣

Leone: il pianeta Giove porterà un po’ di fortuna nei vostri progetti professionali secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Riuscirete a dare una buona impressione di voi, per cui continuate su questa strada. Sul fronte amoroso ci penseranno la Luna e Venere a rendere decisamente più affiatata e romantica la vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di mercoledì discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere non vi creeranno problemi, e sarete più concentrati a riportare in auge il vostro rapporto. Se siete single la voglia di sentimenti e sete d'avventura tornerà a farsi sentire. In ambito lavorativo l'aiuto di chi ne sa più di voi sarà importante per cercare di gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante per voi nati del segno, colpa di Venere e dell'astro argenteo in cattivo aspetto.

Il vostro carattere troppo irascibile (a volte senza un perché), non porterà beneficio alla vostra storia d'amore. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte e Mercurio, ma attenzione a Giove in opposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali discrete dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non sarà più così influente come qualche tempo fa, ciò nonostante il rapporto con la persona che amate non sarà così male. Sul fronte professionale meglio non addentrarsi in mansioni dove non siete preparati, perché Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì intensa in amore. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, i due astri non vi faranno mancare nulla per vivere una storia d'amore davvero piacevole.

In ambito lavorativo è il caso di mostrare maggiore impegno e ambizione, perché con l'aiuto di Giove e Mercurio potreste raggiugere grandi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale non molto soddisfacente nel prossimo periodo per voi. Tra voi e il partner potrebbero insorgere alcuni problemi non da poco, che faticherete un po’ a risolvere. Voi single sarete distratti da altro, con non molta voglia di dedicarvi ai sentimenti e a nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ma faticherete a brillare e distinguervi. Voto - 6️⃣

Acquario: i buoni sentimenti non mancheranno questo mercoledì di febbraio secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere favorevoli, arriveranno momenti davvero teneri e dolci.

Anche in ambito lavorativo sarete un asso nei vostri progetti, centrando sempre il successo che meritate grazie al vostro impegno. Voto - 9️⃣

Pesci: potrete ancora contare su una splendida intesa di coppia secondo l'oroscopo del giorno. Questo cielo sarà ancora sereno per voi, e non vi farete mancare le occasioni per godere di bei momenti con il partner. In ambito lavorativo ve la caverete discretamente bene, chiedendo il giusto aiuto nei momenti in cui davvero sarà necessario. Voto - 7️⃣