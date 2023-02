L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° marzo. In analisi la giornata di mercoledì, sottoposta ad approfondimento da parte dell'Astrologia e confrontata con i sei segni della seconda sestina. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un avvio di mese molto fortunato in cui tutto si muoverà favorevolmente. Sfruttate le opportunità che la Luna in Cancro senz'altro a questo giro vi regala.

Canalizzate le energie, approfittate di questo momento costruttivo, che porta con sé stimoli nuovi e prospettive vantaggiose. Parlando di lavoro, anche se l’atmosfera non è proprio distesa per il buon andamento dei programmi, riuscirete a mettere a tacere le divergenze e a collaborare con chi sapete. In amore, con il sottofondo di una musica romantica la serata sarà piacevole: in un’intimità complice, bollente: un dono dolcissimo da non dimenticare mai.

Scorpione: ★★★★. Preparatevi ad affrontare una buona noiosa realtà: la solita che ben conoscete. Potrebbe dare fastidio a qualche Scorpione una vocina "di corridoio": meglio vederci chiaro che rimanere all'oscuro nelle faccende riguardanti partner, famiglia e amicizie.

L'attività lavorativa è in ripresa, seppur con una certa fatica. Di fronte a un progetto difficile, l'impulso di rinunciare sarà pressante: non fatelo, perché i requisiti per riuscire li avete, quindi datevi da fare. Per l'amore si preannuncia una giornata impegnativa, a tratti imprevedibile ma pur sempre costruttiva. Converrà puntare sull'esperienza: farà la differenza in più di una occasione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 1° marzo mette in evidenza un meraviglioso mercoledì. La Luna tornerà finalmente a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite con gli amici, passeggiate romantiche. Amici, colleghi e parenti vi daranno una mano, per non parlare del partner pronto a parteggiare sempre per voi.

Nel lavoro in arrivo novità entusiasmanti, qualcuna tra queste potrebbe cambiare dall’oggi al domani la qualità della vostra vita. Dunque questo non è proprio il momento per farsi prendere dalla pigrizia, ok? State in campana! In amore, la vita affettiva di coppie e single sarà sotto la protezione di Venere: è prevedibile che stuoli di ammiratori siano pronti ad accorrere a un vostro segnale.

Oroscopo e stelle del 1° marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata valutata genericamente con la spunta del sottotono. Dunque si profila una giornata critica dal punto di vista delle stelle, e su questo non possiamo farci nulla. Visto il periodo abbastanza pressante gli astri propongono una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti interpersonali.

Parlate poco, apritevi al confronto e siate pronti a rivedere eventuali errori di comportamento. Nel caso di scelte urgenti, muovetevi con cautela, specie se doveste sottoscrivere contratti o valutare un acquisto di una certa entità. Diffidate comunque delle soluzioni frettolose, troppo facili per garantire sicurezza.

Acquario: ★★★★. All'orizzonte nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere - se possibile - una giornata beatamente in panciolle in attesa del nulla. Non è ancora il tempo di mettere a frutto eventuali appoggi astrali favorevoli; comunque, volendo, potrete sempre prendere in totale libertà qualsivoglia decisione ma a vostro rischio e pericolo.

In amore sensualità e tanta passionalità da dare e ricevere senza risparmio, soprattutto senza farsi troppe domande: il momento va colto all'occasione, poi rimuginare non serve. Nel lavoro calma piatta. Per il momento non si vede neanche l’ombra delle risposte che aspettavate, è giocoforza che dovrete mettervi l’anima in pace e attendere ancora.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 1° marzo, promette un periodo buono. Ci vuole una sosta dopo le turbolenze precedenti. Accogliete con piacere questa giornata in cui potrete godere di tempo e tranquillità, seppur con lievi sfasature a livello familiare. Pur senza essere spettacolare, questo giorno avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.

Nel lavoro invece il momento è previsto poco produttivo per gli impegni di routine, ma abbastanza promettente per le finanze. Un’idea ad hoc per un investimento redditizio potrebbe risvegliare qualcosa in voi: ne vale la pena? Allora fatelo! In amore il periodo è da mettere in stand by. Pur avvertendo la voglia di fare scelte importanti, il cuore si sente un po’ smarrito in questo momento: si consiglia di capire meglio la situazione.